الجمعة 21 فبراير 2025
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اقتصاد

أعلى شهادات بنك مصر

بنك مصر، فيتو
بنك مصر، فيتو

يبحث العديد من عملاء بنك مصر عن اعلي شهادات بنك مصر حاليًّا.

ويستمر بنك مصر في تقديم مجموعة من الشهادات خلال عام 2025، وبما يتناسب مع رغبات العملاء. 

 

وتضم قائمة شهادات الادخار في بنك مصر 2025 ما يلي:

أنواع شهادات الادخار بالعملة المحلية:

شهادة طلعت حرب

تصدر الشهادة للأفراد الطبيعيين فقط (مصريين /أجانب )

مدة الشهادة: 12 شهرًا

الحد الأدنى لإصدار الشهادة: 1000 جنيه ومضاعفاتها

معدل عائد ثابت طوال فترة الشهادة يصرف شهريًا أو فى نهاية المدة

يمكن استرداد قيمة شهادة الادخار أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ إصدار الشهادة

 

يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها وفقا لقواعد الاسترداد الخاصة بالشهادة

يمكن الاقتراض بضمان الشهادة

إمكانية إصدار بطاقة ائتمانية بضمان الشهادة (الإصدار مجانًا لفترة محدودة لبطاقات الجولد/التيتانيوم /البلاتينيوم)

يمكن شراء الشهادة من خلال الإنترنت والموبايل البنكى BM online  وماكينات الصراف الآلى ATM الخاصة ببنك مصر 
 

شهادة ابن مصر الثلاثية المتناقصة

تصدر الشهادة للأفراد الطبيعيين فقط.

مدة الشهادة: 3 سنوات.

الحد الأدنى لشراء الشهادة: 1000 جنيه ومضاعفاتها.

عائد (شهري-ربع سنوي_سنوي) بمعدل ثابت تنافسي يتناقص سنويًا خلال فترة الشهادة

يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ إصدار الشهادة

 

يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها وفقًا لقواعد الاسترداد الخاصة بالشهادة

يمكن الاقتراض بضمان الشهادة

شهادة القمة

تصدر الشهادة للأفراد الطبيعيين فقط.

مدة الشهادة: 3 سنوات.

الحد الأدنى لشراء الشهادة: 1000 جنيه ومضاعفاتها.

معدل عائد ثابت طوال فترة الشهادة يصرف شهريًا

يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ إصدار الشهادة

يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها وفقًا لقواعد الاسترداد الخاصة بالشهادة

يمكن الاقتراض بضمان الشهادة
 

شهادة الادخار ذات العائد الثابت لمدة خمس سنوات

تصدر الشهادة للأفراد الطبيعيين فقط.

مدة الشهادة: 5 سنوات.

الحد الأدنى لشراء الشهادة: 1200 جنيه ومضاعفاتها للشهادة ذات العائد الشهري / 1000 جنيه ومضاعفاتها للشهادة ذات العائد السنوي.

معدل عائد ثابت طوال فترة الشهادة يصرف شهريًّا / سنويًّا.

 

يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ إصدار الشهادة.

 

شهادة الادخار ذات العائد الثابت لمدة سبع سنوات

تصدر الشهادة للأفراد الطبيعيين فقط.

مدة الشهادة: 7 سنوات

.الحد الأدنى لشراء الشهادة: 750 جنيهًا ومضاعفاتها.

معدل عائد ثابت طوال فترة الشهادة يصرف شهريًّا.

يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ إصدار الشهادة.

 

الشهادة الثلاثية ذات العائد المتغير الشهري

تصدر الشهادة للأفراد الطبيعيين فقط

مدة الشهادة: 3 سنوات

الحد الأدنى لشراء الشهادة: 500 جنيه ومضاعفاتها

معدل عائد متغير يصرف كل شهر

يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ إصدار الشهادة.

 

شهادة الاختيار ذات العائد التراكمي

تصدر الشهادة للأفراد الطبيعيين فقط

مدة الشهادة: 5 سنوات / 10 سنوات

القيمة الاسمية للشهادة: 1000 جنيه مصري ومضاعفاتها ويتم شرائها بقيمة أقل من قيمتها الاسمية طبقًا لمدة الشهادة

معدل عائد تراكمي يصرف بنهاية مدة الشهادة مع القيمة الشرائية المدفوعة بحيث يحصل العميل على القيمة الإسمية في تاريخ الاستحقاق

يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور 12 شهرًا من تاريخ إصدار الشهادة

يمكن الاقتراض بضمان الشهادة

 

شهادة أمان المصريين

هي شهادة ادخارية لمدة ثلاث سنوات وتجدد تلقائيا لمدتين فقط يقوم بإصدارها البنك مساهمة منه في فكرة دعم مبادرة الشمول المالي وهي شهادة اسمية بالجنية المصري وأيضا تشمل وثيقة تامين على الحياة بالإضافة إلى سحب على جوائز.

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