أسعار الفائدة في حساب بداية من CIB

يبحث العديد من عملاء البنك التجاري الدولي CIB عن أسعار الفائدة على حساب بداية لاسيما بعد تخفيض البنك أسعار عدد من شهادات الادخار مؤخرا.

وأوضح مسئولون بنك التجاري الدولي CIB أن حساب بداية يقدم عائد سنوي بنسبة 6% بدورية صرف عائد شهرية وحد أدنى 1 جم لاحتساب العائد.

وتشمل قائمة مميزات حساب بداية في البنك التجاري الدولي ما يلي:

• فتح الحساب بالبطاقة الشخصية فقط

• لا يوجد حد ادنى لفتح الحساب ولا توجد رسوم لفتح الحساب

• لا يوجد حد ادنى للرصيد

• إصدار بطاقة الخصم المباشر مجانًا

• مصاريف مخفضة للاشتراك الشهري (5 جنيه)

• الحساب مقدم لعملاء البنك الجدد من حاملي الجنسية المصرية فقط

• يتم خصم رسوم بقيمة 100 جنيه من حساب العميل علي عدد من المعاملات التي تتم داخل فروع CIB.

ومن جانب آخر أعلن البنك التجاري الدولي مصر CIB - أكبر بنك قطاع خاص في مصر – بالتعاون مع منظمة مستشاري الأعمال المعتمدين العالمية (AASBC)، عن تقديم شهادة SEMP المعترف بها دوليًا لكافة مديري علاقات الأعمال المصرفية بالبنك. تهدف هذه الشهادة إلى تزويد المهنيين بالمعرفة المتعمقة والمهارات المتخصصة اللازمة لدعم وتطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة، مما يسهم في رفع مستويات الكفاءة وزيادة العوائد.

ويُعد البنك التجاري الدولي هو أول بنك في مصر والشرق الاوسط يقدم هذه الشهادة لموظفيه، مما يعكس التزامه المستمر بتعزيز تنمية وتطوير مهارات موظفيه وتحقيق أعلى المعايير المهنية. كما تتيح الشهادة للمشاركين الاستفادة من الاستشارات المتخصصة، بالإضافة إلى الوصول إلى الموارد والأدوات الحديثة التي تدعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، مما يسهم في ضمان تطبيق أفضل ممارسات القطاع وتحقيق التميز في الأداء.

تم الاحتفاء بهذا الانجاز في مراسم رسمية حضرها كبار المسؤولين من كلا الطرفين، حيث تم التأكيد على الدور الحيوي لهذا الإنجاز في تعزيز تجربة عملاء البنك التجاري الدولي، فضلًا عن دفع عجلة النمو المستدام في القطاع المصرفي.

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