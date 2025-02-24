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المحافظ يشهد فاعليات اليوم الختامى للمعسكر الكشفى لطلاب المعهد

محافظ دمياط يشهد فعاليات المعسكر الكشفى لطلاب المعهد العالي للحاسب الآلى بالزرقا (صور)

محافظ دمياط يزور
محافظ دمياط يزور المعهد العالي للحاسب الآلي بالزرقا

 أجرى الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، ترافقه المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط، زيارة إلى المعهد العالي للحاسب الآلي وإدارة الأعمال بالزرقا، حيث كان فى استقبالهما الدكتور عماد عيد رئيس مجلس إدارة المعهد، وجاءت بحضور النائب وليد التمامى عضو مجلس الشيوخ والدكتور عبد الله بدر عميد المعهد ولفيف من القيادات التنفيذية.

محافظ دمياط يزور المعهد العالي للحاسب الآلي وإدارة الأعمال بالزرقا 

 

حيث استهل " المحافظ " الزيارة بعقد لقاء اطلع خلاله على انجازات المعهد الذى تم انشاؤه منذ عام ١٩٩٩م بموجب جمعية النهوض بالخدمات التعليمية والثقافية بالزرقا ودمياط،  يضم برامج نظم معلومات الأعمال والمحاسبة والمراجعة،  ويتم السير فى إجراءات إضافة برنامج حاسبات ذكاء اصطناعي،  علاوة على انشاء معهد عالى للسياحة والفنادق ومدرسة تمريض بدمياط الجديدة،  ويجرى التخطيط لانشاء معهد عالى للتمريض.

محافظ دمياط يشهد فاعليات اليوم الختامى للمعسكر الكشفى لطلاب المعهد

 

وخلال الزيارة شهد " محافظ دمياط " فعاليات اليوم الختامى للمعسكر الكشفى لطلاب المعهد العالى للحاسب الآلى وإدارة الأعمال بالزرقا  ،حيث جاء المعسكر بالتنسيق مع جمعية الكشافة البحرية بدمياط،  وتضمن تنفيذ أنشطة فنية ورياضية وترفيهية، حيث تفقد " المحافظ " أرض المعسكر الذى يتم تنفيذ تلك الأنشطة به بالتنسيق مع جمعية الكشافة البحرية  بدمياط، والذى شارك خلاله طلاب المعهد وذوى الهمم.

 

محافظ دمياط في زيارة إلى المعهد العالي للحاسب الآلي وإدارة الأعمال بالزرقا 
محافظ دمياط في زيارة إلى المعهد العالي للحاسب الآلي وإدارة الأعمال بالزرقا 

وأشاد  " محافظ دمياط " بما حققه المعهد من جهود وانجازات ساهمت فى دعم منظومة التعليم العالى ودعم الطلاب وتخريج شباب مؤهلين لسوق العمل،  وأكد" المحافظ "دعمه الكامل للأنشطة الكشفية والجوالة لما تمثله من أهمية فى دعم النشء والشباب، وغرس قيم الولاء والانتماء لديهم علاوة على أهميتها فى تكوين شخصيتهم وبنائها ايجابيًا وتعزيز لياقتهم البدنية والحفاظ على صحتهم وأضاف " محافظ دمياط " أن تلك الأنشطة تأتى فى إطار توجيهات القيادة السياسية بدعم الشباب وتنمية قدراتهم ومهارات، وتنمية الإنسان وذلك ضمن رؤية مصر ٢٠٣٠.

هذا وقد تسلم محافظ دمياط ونائب المحافظ درع المعهد من الدكتور عماد عيد تقديرًا لجهودهما الداعمة لتلك الجهود.

 

 

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