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أخبار مصر

ختام فعاليات برنامج "تكافؤ الفرص وتمكين المرأة" ببيت شباب الأزهر بالإسكندرية

برنامج تكافؤ الفرص
برنامج "تكافؤ الفرص وتمكين المرأة"
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اختتمت الإدارة العامة للتدريب وتنمية المهارات بمشيخة الأزهر الشريف، اليوم الاثنين، فعاليات اليوم الثالث والأخير من برنامج "تكافؤ الفرص وتمكين المرأة"، والذي أقيم ببيت شباب الأزهر بالإسكندرية، تحت إشراف الأستاذ عادل قطب، مدير الإدارة.

نشر الوعي الداخلي والخارجي بشأن مفاهيم المساواة بين الجنسين

وتضمن البرنامج التدريبي، في يومه الأول، مجموعة من المحاضرات التي تناولت موضوعات متنوعة عن الأزهر الشريف، وجائزة مصر للتميز الحكومي، وجائزة تكافؤ الفرص وتمكين المرأة، بالإضافة إلى محاضرة عن التخطيط الاستراتيجي، ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية، وبناء القدرات، والتطوير الوظيفي، وفي اليوم الثاني، نظم البرنامج محاضرة عن إدارة برامج الرفاهية الخاصة بالمرأة وذوي الإعاقة، والقدرات المؤسسية لتعزيز ثقافة المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص، إضافة إلى محاضرة عن نشر الوعي الداخلي والخارجي بشأن مفاهيم المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص، ودور التحول الرقمي في دعم هذه المفاهيم، أما اليوم الثالث، فقد شمل محاضرة عن إدارة المخاطر واستمرارية الأعمال ودعم القيادة، بالإضافة إلى محاضرة عن جهود الأزهر الشريف وإنجازاته، حيث تم تسليط الضوء على فوز الأزهر بالمركز الأول في جائزة مصر للتميز الحكومي لعام 2023.

تنفيذ الخطة الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030

يأتي هذا البرنامج التدريبي في إطار جهود الأزهر الشريف لتنفيذ الخطة الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، التي أُطلقت تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي في عام 2017، بهدف تحقيق المساواة بين الجنسين وتعزيز دور المرأة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، حيث يهدف البرنامج إلى تعزيز مهارات أعضاء اللجان الفرعية لتكافؤ الفرص وتمكين المرأة في المناطق والقطاعات المركزية بالأزهر الشريف.

جدير بالذكر أن مشيخة الأزهر حصلت على المركز الأول لجائزة التميز الحكومي لعام ٢٠٢٢، للمرة الثانية على التوالي، وذلك عن فئة "تكافؤ الفرص وتمكين المرأة"، والتي تعد إنجازًا جديدًا يظهر مدى الجهد المبذول للنهوض بالمؤسسة الأزهرية لأداء رسالتها على الوجه الأكمل، بقيادة ورعاية فضيلة الإمام الأكبر د/ أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

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