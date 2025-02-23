منافسات قرآنية متميزة في اليوم الثاني لتصفيات مسابقة الأزهر لحفظ القرآن الكريم

شهدت التصفيات النهائية لمسابقة الأزهر في حفظ القرآن الكريم، اليوم الأحد، انطلاق فعاليات اليوم الثاني وسط أجواء تنافسية وأصوات ندية بين الطلاب والطالبات المشاركين من مختلف أنحاء الجمهورية، وذلك لتحديد واختيار العشرة الأوائل من الحاصلين على أعلى الدرجات، وشملت التصفيات الطلاب المتقدمين من مناطق كفر الشيخ، الشرقية، جنوب سيناء، شمال سيناء، القاهرة، وحرصت اللجان المختصة على تقييم المتسابقين وفق معايير دقيقة لضمان تحقيق العدالة والشفافية في التقييم.

مسابقة الأزهر في حفظ القرآن الكريم

وقد أشاد القائمون على لجنة التحكيم في المسابقة بمستوى الطلاب وتمكنهم من الحفظ والأداء المتقن، مؤكدين أن المسابقة تهدف إلى اكتشاف الموهوبين في حفظ كتاب الله وتشجيعهم على الاستمرار في رحلتهم العلمية والقرآنية، كما قامت اللجان التنظيمية بمتابعة سير الاختبارات وتقديم التسهيلات اللازمة لضمان توفير بيئة مناسبة للمتسابقين.

ويشارك في التصفيات النهائية لمسابقة الأزهر ٩٥٨ طالبًا من مختلف المحافظات، ممن تأهلوا بعد اجتيازهم المراحل التمهيدية التي شهدت مشاركة ١٥٥ ألف متسابق، وتأهل منهم ٦١,٢٣٢ طالبًا للتصفيات المؤهلة، حتى وصل العدد إلى ٩٥٨ متسابقًا في هذه المرحلة الحاسمة، ويخضع المشاركون لاختبارات دقيقة أمام لجنة من كبار محفظي القرآن الكريم وعلماء القراءات بالأزهر، بمراقبة لجنة مراجعة المصحف الشريف، وتحت إشراف رئاسة قطاع المعاهد الأزهرية، حيث تستمر التصفيات لمدة أسبوع من السبت ٢٢ فبراير حتى الخميس ٢٨ فبراير ٢٠٢٥، بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر، وتجري التصفيات وفق جدول زمني محدد، حيث تتنافس كل مجموعة من الطلاب وفق توزيع المناطق الأزهرية يوميًا، بمشاركة عدد كبير من الطلاب من مختلف المناطق الأزهرية، استعدادًا لإعلان النتائج النهائية واعتماد الفائزين في المستويات المختلفة.

حرص الأزهر الشريف على رعاية حفظة القرآن الكريم

وتأتي هذه المسابقة في إطار حرص الأزهر الشريف وفضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، على رعاية حفظة القرآن الكريم، وتنظيم المسابقات السنوية التي تهدف إلى الارتقاء بمستوى الطلاب في الحفظ والتجويد، ودعم المتميزين وتحفيزهم على الحفظ والتبحر في علوم القرآن، وتتميز هذه التصفيات بمستوى تنافسي عالٍ، يعكس جودة التحفيظ في المعاهد الأزهرية والاهتمام الكبير بإعداد جيل متقن للقرآن علمًا وعملًا.

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