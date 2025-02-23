حبس المتهم بإجبار زوجته على تناول مادة كاوية بسوهاج

قررت النيابة العامة، حبس "محمد.ر" 34 سنة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة إجبار زوجته على تناول مادة كاوية بمنطقة أخميم شرقى محافظة سوهاج، بسبب خلافات زوجية.

كان الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج تلقت بلاغا يفيد بإصابة سيدة على يد زوجها عقب إجبارها على تناول مادة كاوية.

وبالانتقال والفحص تبين من خلال التحريات، بوصول "سارة م ا ه" سنة 26 ربة منزل إلى مستشفى سوهاج العام مصابة بـ"حالة إعياء" ادعاء تناول ماده كاوية، وتم تحويلها لمستشفى سوهاج الجامعي الجديد.

وبسؤال شقيقها طالب، اتهم زوج شقيقته "محمد ر ث ح" 34 سنة حاصل علي ليسانس ومقيم بذات الناحية بالتعدي عليها بالسب والشتم وإعطائها مادة كاوية "ماء مقطر" وذلك بسبب خلافات زوجية.

وألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.

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