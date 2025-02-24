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مكتبة الإسكندرية توقع اتفاقية تعاون مع معهد تكنولوجيا المعلومات

مكتبة الإسكندرية
مكتبة الإسكندرية توقع اتفاقية تعاون

وقع الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية والدكتورة هبة صالح؛ رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات، اتفاقية تعاون بين مكتبة الإسكندرية ومعهد تكنولوجيا المعلومات، وذلك بحضور كل من المهندس محمد حنفي عبد القادر محمود؛ مساعد رئيس المعهد للجودة، والمهندسة إيمان بنداري؛ مدير فرع معهد تكنولوجيا المعلومات بالإسكندرية، ونهى سيد محمود أحمد عزام؛ مسؤول العلاقات الدولية بالمعهد، بالإضافة إلى كبار مسؤولي مكتبة الإسكندرية.

 

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في بداية كلمته قال الدكتور أحمد زايد إن هذا التعاون الاستراتيجي يعكس رؤية المكتبة في تعزيز التحول الرقمي والابتكار وتطوير المهارات التكنولوجية التي أصبح لها دور أساسي في تقديم خدمات متميزة للمجتمع المعرفي.

كما قال إن مكتبة الإسكندرية تؤمن بأن الاستثمار في التعليم والتكنولوجيا هو استثمار في المستقبل. كما أضاف ان هذا التعاون يساعد على تطوير برامج تعليمية مهنية متخصصة تهدف إلى رفع المهارات التكنولوجية للمتخصصين في مجال المكتبات والمعلومات.

وأشار الدكتور أحمد زايد إلي أن مجال المكتبات والمعلومات يجب أن يواكب التطور المستمر الذي يحدث في التكنولوجيا والتي ساهمت بشكل كبير في تسهيل طرق البحث والحصول على المعلومات وتحليل البيانات وكثير من الخدمات المقدمة لجمهور الطلبة والباحثين.

كما أوضح أن مكتبة الإسكندرية تسعي من خلال هذه الاتفاقية إلي تفعيل الذكاء الاصطناعي الذي ساهم في تطوير عمل المكتبات والمعلومات ومساعدة أخصائي المكتبات وكذلك الطلبة المتخصصين في مجال المكتبات والمعلومات من تطوير مهاراتهم التكنولوجية التي تخدم مهنتهم وتساعدهم على مواكبة التطور الذي يحدث على الساحة العالمية.

وقالت الدكتورة هبة صالح، إن التعاون مع مكتبة الإسكندرية يهدف إلى تطوير برامج تربط بين مجال المكتبات والتكنولوجيا، ويساعد الشباب والمستفيدين من المكتبة على تطوير مهاراتهم التكنولوجية. 

كما أشارت إلى أن الشباب يحتاج لبيئة مناسبة ومحتوي جيد لإخراج ما لديه من إبداع ومهارات.

وأضافت أن معهد تكنولوجيا المعلومات يقوم بتدريب الشباب ولذلك نستطيع ان نساهم مع المكتبة في تطوير أجيال المستقبل عن طريق بناء الشخصية وبناء فكر وعقل قادر علي التدبر وقادر على الاحتراف والإبداع مع ما يحدث مؤكدة ان الهدف هو اعداد كوادر تليق بمصر.
 

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الدكتور أحمد زايد مكتبه الإسكندرية المهندس محمد حنفي التكنولوجيا

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