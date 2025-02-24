الإثنين 24 فبراير 2025
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حوادث

حبس مسجل خطر لتزوير المحررات الرسمية والنصب على راغبي العمل بالخارج

حبس متهم
حبس متهم

أمرت نيابة الأموال العامة، بحبس مسجل خطر لتزوير المحررات الرسمية والنصب على راغبي العمل بالخارج وذلك ٤ أيام على ذمة استكمال التحقيقات.

النصب على راغبي العمل بالخارج 

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بمحافظة القاهرة) بممارسة نشاط إجرامي تخصص في تزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام الحكومية واستخدامها للنصب والاحتيال على المواطنين، وإيهامهم بقدرته على تسفيرهم للخارج نظير مبالغ مالية والترويج لنشاطه الإجرامي عبر مواقع التواصل الاجتماعى. 

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبحوزته (عدد من استمارات وعقود العمل "خالية البيانات"- سجل تجارى وشهادة فحص طبى وصورة بطاقة رقم قومى بإسم المتهم "مزورين" عدد من الإستمارات لحجز وحدات سكنية – 2 أكلاشيه – منشورات دعائية – 4 بطاقة دفع إلكتروني باسم المتهم – دفتر إيصال استلام نقدية – جهاز كمبيوتر بمشتملاته و4  هواتف محمول "بفحصهم فنيًا تبين احتوائهم على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي").

وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.

 

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