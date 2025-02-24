وفد صيني يزور دار رعاية للمعاقين في برج العرب

زار وفد صيني مصري برئاسة قنصل عام الصين يانغ يي، إحدى دور رعاية المعاقين تابعة لمنظمات المجتمع المدني في برج العرب بالإسكندرية والتابعه لوزارة التضامن الاجتماعي، اليوم الإثنين، ضمن زيارة رسمية نظمتها القنصلية العامة لجمهورية الصين الشعبية بالإسكندرية.

وترأس الوفد الصينى، قنصل عام الصين بالإسكندرية، يانغ يي، ودينغ يونغ، رئيس الغرفة التجارية الصينية بالإسكندرية، ووانغ بيتشونغ، رئيس الغرفة الصينية المصرية في مصر.

القنصل الصيني مصر والصين تاريخ وحضارة

وقال قنصل الصين يانغ يي: إن الصين ومصر، إحداهما تقف شامخة في قارة آسيا، حاملةً في طياتها خمسة آلاف عام من الحكمة والإرث الحضاري للصين القديمة، والأخرى تحتل موقعًا استراتيجيًا في شمال شرق إفريقيا، متألقة بإشعاع حضارة نهر النيل العريقة. لقد امتدت علاقات الصداقة بين البلدين عبر آلاف السنين، من قوافل طريق الحرير القديم إلى التعاون الوثيق اليوم في إطار مبادرة "الحزام والطريق"، مما عزز جسور الصداقة بين الصين ومصر بشكل متين.

وأضاف القنصل الصيني، أنه بفضل التوجيه الاستراتيجي لقيادتي البلدين، تمضي الشراكة الاستراتيجية الشاملة بينهما نحو عقدها الذهبي الثاني. وفي ظل هذه العلاقات القوية بين الدولتين، فإن التفاهم بين الشعوب يشكل الأساس الأكثر صلابة. ويأتي هذا التبرع الذي نظمه الاتحاد العام للتجار الصينيين في الإسكندرية، بالتعاون مع قادة الجالية الصينية في مصر، إلى قرية الأمل ليجسد هذا التفاهم بين الشعبين بشكل حي وملموس.

وأوضح يانغ يي، أنه يعمل الاتحاد العام للتجار الصينيين في الإسكندرية، بصفته مشاركًا ومساهمًا في تعزيز التعاون بين البلدين، على الاندماج في المجتمع المصري وتعزيز التنمية الاقتصادية الثنائية، ودفع علاقات الصداقة الصينية-المصرية إلى الأمام. وأتطلع من خلال هذه الأنشطة التفاعلية بين الشعبين إلى تعزيز الصداقة الصينية-المصرية، وجعلها تزدهر بألوان أكثر إشراقًا في العصر الجديد.

وأضاف أنه في هذا السياق، يسرني أن أقدم قادة الجالية الصينية المشاركين في هذا الحدث، ومن بينهم وانغ بي تشونغ، ودينغ يونغ، والسيد هو هان هاو. وبالنيابة عن القنصلية العامة الصينية في الإسكندرية، أود أن أعبر عن امتناني لمبادرتهم النبيلة، وأتطلع إلى انضمام المزيد من قادة الجالية الصينية إلى جهودهم في تعزيز التفاهم بين الشعبين.

رئيس الغرفة التجارية الصينية بالإسكندرية

وأكد دينغ يونغ، رئيس الغرفة التجارية الصينية في الإسكندرية، أنه نجتمع هنا بحماس لنشهد لحظة دافئة حيث تقدم الجالية الصينية في مصر دعم لقرية الأمل المصرية. هذا النشاط، الذي تم بدعم من القنصلية العامة الصينية في الإسكندرية، وقاده الغرفة التجارية الصينية في الإسكندرية، بمشاركة نشطة من رئيس الجمعية الصينية في مصر وانغ بيتشونغ، ورئيس جمعية ابناء نينغبو التجارية الصينية في مصر هو هانهاو، ورئيس جمعية ابناء فوجيان في مصر، أتوجه نيابة عن جميع أعضاء الغرفة التجارية الصينية في الإسكندرية بأحر التحيات للحضور، وأعرب عن احترامنا العميق للنائبة الدكتورة ندى ثابت وطاقم العمل الذين بذلوا جهودًا كبيرة من أجل جمعية قرية الأمل.

وأكد أنه لطالما كانت الغرفة التجارية الصينية في الإسكندرية متجذرة في هذه الأرض المصرية، مشاركة بنشاط في بناء وتنمية المجتمع المحلي. بينما حققنا بعض النجاحات في المجال التجاري، فإننا ندرك أيضًا أهمية رد الجميل للمجتمع. لقد كنا دائمًا مهتمين برفاهية الشعب المصري، وهذه التبرعات هي ممارسة عملية لمسؤوليتنا الاجتماعية قبل شهر رمضان. هذه المواد تحمل في طياتها حب واهتمام جميع الصينيين والجالية الصينية في مصر.

رئيس الغرفة الصيني المصري

وأضاف وانغ بيتشونغ، رئيس الغرفة الصيني المصري في مصر، أعمل في التجارة في مصر لأكثر من 20 عامًا. يشرفني أن أقف هنا اليوم لأمثل الجالية الصينية في مصر، وأقدم مشاعرنا الصادقة لمدينة الإسكندرية، والصين ومصر، كدولتين ذات حضارتين عريقتين، كانتا دائمًا متألقتين في تاريخ البشرية. أسلافنا، من خلال طريق الحرير القديم، بنوا صداقة عميقة وروابط قوية. اليوم، تحت مظلة مبادرة "الحزام والطريق"، يتعمق التعاون بين الصين ومصر في جميع المجالات.

وأضاف كرجل أعمال صيني، أدرك جيدًا أن نجاح الشركات يعتمد على دعم المجتمع، كما أفهم أهمية المسؤولية الاجتماعية. كل فرد في قرية الأمل يعمل بجد لتحقيق حياة أفضل. آمل أن يسهم نشاطنا اليوم في تعزيز الصداقة والتفاهم بين الشعبين الصيني والمصري، وتعزيز التواصل بين قلوبهم.

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