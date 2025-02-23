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محافظات

مصرع شخصين وإصابة 2 آخرين في انقلاب سيارة بطريق أسوان أبو سمبل

إسعاف صورة أرشيفية
إسعاف صورة أرشيفية

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 2 آخران، في حادث انقلاب سيارة على طريق أسوان أبوسمبل السياحى، اليوم الأحد، حيث تم نقل المتوفيين إلى المشرحة تحت تصرف النيابة، والمصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

 

تلقى مدير أمن أسوان إخطارا يفيد بانقلاب سيارة ربع نقل ٢ كابينة في الكيلو ١٥٠ طريق أسوان أبو سمبل السياحى، وأسفر الحادث عن مصرع شخصين وإصابة شخصين آخرين تم نقلهما إلى مستشفى الصداقة لتلقى العلاج اللازم، مع وضع جثث المتوفيين في المشرحة العمومية تحت تصرف النيابة.

انتقل رجال الأمن إلى مكان الحادث للتحري حول الواقعة ورفع آثار حتى لا يعيق الحركة المرورية، وتحرر المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة.

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​ أسوان أبوسمبل امن اسعاف مستشفي طريق

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