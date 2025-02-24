الإثنين 24 فبراير 2025
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أخبار مصر

محافظ القاهرة يشدد على رفع كفاءة نفق شبرا

جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو

 قام د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة بجولة تفقدية بمنطقة رمسيس والأزبكية لمتابعة أعمال التطوير الجارية بالمنطقة.

رافق محافظ القاهرة فى جولته اللواء إبراهيم عبدالهادي نائب المحافظ للمنطقة الغربية،  وعدد من قيادات المحافظة. 

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 كما تفقد محافظ القاهرة نفق شبرا الرابط بين وسط المدينة ومناطق الساحل، وروض الفرج.
وطالب محافظ القاهرة بسرعة تطوير ورفع كفاءة النفق ورفع كفاءة الإنارة، والرصف، والبلدورات  ودهان حوائط النفق بالتنسيق بين مديرية الطرق بالمحافظة، وشركة المقاولون العرب، وذلك فى إطار جهود المحافظة فى رفع كفاءة الطرق والميادين العامة.

 

على جانب اخر، شدد د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بالتنسيق مع الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة بتكثيف أعمال النظافة ورفع الاشغالات خاصة حول المساجد التي ستقام بها صلاة التراويح  والطرق المؤدية إليها، وتكثيف عمال النظافة خلال اليوم حول الأسواق ومنافذ البيع لرفع المخلفات أولا بأول، بالإضافة إلى مراجعة أعمال الإنارة بجميع المحاور والشوارع الرئيسية المؤدية للمساجد.
وأشار اللواء وليد أبو النصر رئيس الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة إلى أن غرفة عمليات الهيئة تقوم بالعمل بكامل طاقتها لتلقي أى شكاوي علي مدار اليوم الكامل والتواصل الدائم مع غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة وكذلك غرف العمليات الاخري الخاصة بالمرافق العامة والاحياء والاسعاف والمطافى وغيرها، وخصصت الهيئة أرقام ١٥٢٦٤، ٢٩٢٢٣٤١٠،  ٢٦٨٤٣٧٥٩ لتلقى شكاوى المواطنين.
 

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إبراهيم صابر محافظ القاهرة الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة د إبراهيم صابر محافظ القاهرة منطقة رمسيس

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