محسن جلال: مصر تبني جدارًا عربيًا منيعًا لحماية الحقوق الفلسطينية

قال المستشار محسن جلال،نائب رئيس الحزب العربى الناصرى أن القمة العربية الطارئة التي تستضيفها القاهرة في اوائل مارس القادم، تأتي في توقيت بالغ الاهمية فى ظل تزايد المحاولات الاسرائيلية لفرض واقع جديد بالمنطقة،وهو ما تصدت لة مصر بقيادة الرئيس السيسي بقطع الطريق على مخطط تهجير الفلسطنيين للدول المجاورة وتصفية القضية الفلسطينية.

القمة العربية ستكون بمثابة صرخة عربية في وجه الاحتلال

واكد،فى تصريح لفيتو أن القمة العربية القادمة ستكون بمثابة اعادة اللحمة بين امتنا العربية وستكون بمثابة صرخة عربية في وجه الاحتلال، لتأكيد الرفض القاطع لكافة محاولات اهدار الحق الفلسطينى وهنا لابد ان نشير الى دور الدبلوماسية المصرية الواعية التى تدرك خطورة المرحلة وتسعى لحماية حقوق الفلسطنيين ومصر تاريخها ومواقفها الثابتة، كانت دائما الدرع الحامي للقضية الفلسطينية



وأضاف أن مصر تاريخها ومواقفها الثابتة، كانت دائما الدرع الحامي للقضية الفلسطينية، ولن تسمح بأي حلول تنتقص من حقوق الشعب الفلسطيني أو تحاول فرض أمر واقع جديد يخدم الكيان المحتل، مؤكدا أن الرئيس السيسي يبني جدارا عربيا منيعا لحماية الحقوق الفلسطينية، عبر تنسيق وثيق مع القادة العرب والشركاء الدوليين.



وواصل حديثة قائلا تصريحات ترامب الاخيرة بمثابة اعتراف من الإدارة الأمريكية بحكمة الموقف المصري الثابت الذي رفض أمام العالم كله الحلول الأحادية الجانب وحرص على أن يكون الفلسطينيون طرفًا فاعلًا في أي مفاوضات.

وتابع أن رؤية مصر هى الحل الأمثل لانهاء الصراع التاريخى بين الفلسطينيين والاسرائيليين، والذى استمر لعقود طويلة وهذه الرؤية تتمثل فى تطبيق قرارات الشرعية الدولية، وحل الدولتين لانهاء الاحتلال الاسرائيلى لكامل التراب الفلسطيني وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام



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