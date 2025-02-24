الإثنين 24 فبراير 2025
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أخبار مصر

السيسي: حريصون على تعزيز الاستقرار في أفريقيا والشرق الأوسط

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي.فيتو

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الزامبي "هاكيندي هيشيليما": تناولنا عددا من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وعلى رأسها تطورات الأوضاع في غزة والسودان وفي جمهورية الكونغو الديمقراطية، والقرن الأفريقي، وأمن البحر الأحمر، والأمن المائي حيث أكدنا على حرص بلدينا، على تعزيز الاستقرار في قارتنا الأفريقية ومنطقة الشرق الأوسط، واتفقنا على مواصلة التنسيق والتشاور في هذا الصدد.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم،  بقصر الاتحادية، الرئيس الزامبي "هاكيندي هيشيليما"، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمي وتم عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء شهد عقد مباحثات ثنائية تلتها مباحثات موسعة ضمت وفدي البلدين، كما شهد الرئيسان التوقيع على عدد من اتفاقات التعاون بين البلدين.
 

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