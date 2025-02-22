السبت 22 فبراير 2025
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سياسة

قيادي ناصري: مصر أكدت للعالم رفضها لتهجير الفلسطينيين

محسن جلال،فيتو
محسن جلال،فيتو

قال المستشار محسن جلال، نائب رئيس الحزب العربي الناصري، إن موقف مصر الثابت وتواصل تحركاتها الدبلوماسية غير العادية لحل القضية الفلسطينية، وعدم تصفيتها تحت أي مسمى، يثبت للعالم أن مصر هي الداعم والمدافع الأكبر عن حقوق الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن القضية الفلسطينية ستظل أولوية لمصر.

وأشار جلال إلى أن الرؤية الفلسطينية التي سيقدمها الرئيس محمود عباس خلال القمة العربية الطارئة في القاهرة مارس المقبل، تضع الجميع أمام مسؤولياتهم التاريخية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني، وتثبت إصرار القيادة الفلسطينية على تمكين الحكومة الشرعية من إدارة قطاع غزة بالكامل، بما في ذلك استلام المعابر وفق الاتفاقيات الدولية، كما شدد على أهمية وحدة الأرض الفلسطينية في مواجهة المشاريع الإسرائيلية الرامية إلى تفتيت الهوية الوطنية.

وأكد نائب رئيس الحزب العربي الناصري أن الدولة المصرية بكل فئاتها تدعم تحركات القيادة السياسية والدبلوماسية لدعم أي مسار سياسي يعيد الحقوق المشروعة للفلسطينيين، ويمنع الانزلاق نحو مزيد من التصعيد، ولفت إلى أن نجاح الرؤية الفلسطينية مرهون بمدى توحيد الجهود لتحقيق هدف الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، خاصة وأن هذه الرؤية تؤكد صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة الانتهاكات التي يمارسها جيش الاحتلال الإسرائيلي، في محاولة لفرض مخطط التهجير وتصفية القضية والاستيلاء على أرض قطاع غزة.

وأضاف جلال أن مصر تدعم القضية الفلسطينية بصورة غير مسبوقة، مشيرًا إلى أن مصر على مر التاريخ كانت وما زالت المدافع الأول عن القضية الفلسطينية. وأوضح أن الشعب المصري يقف خلف قيادته لدعم القضية، وفي الوقت ذاته يرفض المساس بالسيادة المصرية، مؤكدًا أنه لن يسمح أحد بالمساس بالسيادة المصرية أو تصفية القضية الفلسطينية.

واختتم حديثه بالإشارة إلى أن هناك تحركات غير مسبوقة على الصعيدين الإقليمي والدولي لحل القضية الفلسطينية، وأن مصر مستمرة في جهودها لضمان حقوق الشعب الفلسطيني، ودعم كافة المبادرات التي تسعى لتحقيق السلام العادل والشامل.

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