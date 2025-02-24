الإثنين 24 فبراير 2025
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وكيل التعليم بالدقهلية يتفقد مدارس إدارة طلخا

جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو

 تفقد اليوم المهندس محمد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية، سير العملية التعليمية بإدارة طلخا التعليمية، تنفيذًا لتوجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية.

 

جولة وكيل تعليم الدقهلية بمدارس طلخا 

 ورافق وكيل تعليم الدقهلية خلال جولته التفقدية أحمد هلال مدير إدارة شئون مكاتب وكيل الوزارة، عماد الدوماني مدير إدارة طلخا التعليمية، سعاد أبو عيش وكيل الإدارة.

 

المدارس المستهدفة في الجولة 

وخلال الجولة تفقد  مدارس: 

-الشهيد محمد عبد الفتاح أغا الثانوية بنات
-طلخا الرسمية المتميزة للغات ٢

النصائح والإرشادات التربوية  العاملين

 وخلال الزيارة تابع وكيل أول الوزارة الفصول واطلع على نسب الحضور للطلاب مؤكدًا على ضرورة الالتزام بجميع القوانين والقرارات الوزارية كما وجه  العديد من النصائح والإرشادات التربوية  العاملين واستمع إلى آرائهم ومقترحاتهم بالإضافة إلى الحوار مع الطلاب في أجواء أبوية يسودها الود والاحترام.

نظافة ونظام والتزام وانضباط الطلاب وهيئة التدريس والعاملين

 وفي ختام متابعته للمدرسة أثني الرشيدي على ما لمسه من نظافة ونظام والتزام وانضباط الطلاب وهيئة التدريس والعاملين وتمني للجميع دوام التوفيق والسداد.

الانتهاء من جداريات سور مدرسة الشهيد أحمد إبراهيم موافي

 وعقب نهاية الجولة التفقدية بالمدارس تفقد الرشيدي الجدرايات التي تم الانتهاء منها على سور مدرسة الشهيد أحمد إبراهيم موافي المتميزة للغات والشهيد محمد عبد الفتاح أغا الثانوية بنات وأبدي إعجابه بما تم من عمل

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