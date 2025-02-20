الخميس 20 فبراير 2025
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وكيل تعليم الدقهلية يتابع انتظام الدراسة بإدارة ميت غمر

جولة وكيل تعليم الدقهلية
جولة وكيل تعليم الدقهلية بميت غمر، فيتو

 تفقد اليوم المهندس محمد الرشيدي، وكيل أول وزارة تعليم الدقهلية، سير العملية التعليمية بمدرسة ميت غمر المتميزة الرسمية للغات.

رافق وكيل تعليم الدقهلية  خلال جولته التفقدية،الدكتور شوقي الجوهري مدير عام إدارة  ميت غمر التعليمية، عبد الحميد شعيب وكيل إدارة ميت غمر التعليمية، الدكتور كمال جلال مدير المدرسة.

الالتزام بجميع القوانين والقرارات الوزارية

وخلال الزيارة تابع  وكيل أول الوزارة جميع الفصول الدراسية من مرحلة رياض الأطفال حتى المرحلة الإعدادية مؤكدًا على ضرورة الالتزام بجميع القوانين والقرارات الوزارية.

 

نصائح وإرشادات تربوية  للعاملين، واستمع إلى آرائهم ومقترحاتهم

كما وجه وكيل التعليم  بالعديد من النصائح والإرشادات التربوية للعاملين، واستمع إلى آرائهم ومقترحاتهم، بالإضافة إلى الحوار مع الطلاب في أجواء يسودها الود والاحترام.

وذلك تنفيذًا لتوجيهات  محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية.

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