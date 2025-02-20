وكيل تعليم الدقهلية يتابع انتظام الدراسة بإدارة ميت غمر

تفقد اليوم المهندس محمد الرشيدي، وكيل أول وزارة تعليم الدقهلية، سير العملية التعليمية بمدرسة ميت غمر المتميزة الرسمية للغات.

رافق وكيل تعليم الدقهلية خلال جولته التفقدية،الدكتور شوقي الجوهري مدير عام إدارة ميت غمر التعليمية، عبد الحميد شعيب وكيل إدارة ميت غمر التعليمية، الدكتور كمال جلال مدير المدرسة.

الالتزام بجميع القوانين والقرارات الوزارية

وخلال الزيارة تابع وكيل أول الوزارة جميع الفصول الدراسية من مرحلة رياض الأطفال حتى المرحلة الإعدادية مؤكدًا على ضرورة الالتزام بجميع القوانين والقرارات الوزارية.

نصائح وإرشادات تربوية للعاملين، واستمع إلى آرائهم ومقترحاتهم

كما وجه وكيل التعليم بالعديد من النصائح والإرشادات التربوية للعاملين، واستمع إلى آرائهم ومقترحاتهم، بالإضافة إلى الحوار مع الطلاب في أجواء يسودها الود والاحترام.

وذلك تنفيذًا لتوجيهات محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.