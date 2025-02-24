الإثنين 24 فبراير 2025
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تداول 36 سفينة بميناء دمياط خلال 24 ساعة

ميناء دمياط، فيتو
ميناء دمياط، فيتو

 أعلنت هيئة ميناء دمياط اليوم الإثنين،  استقبالها خلال الـ 24 ساعة الماضية  7 سفن، بينما غادر  4 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 36 سفينة.

 

حركة الصادر من البضائع العامة

 وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 6315 طنا تشمل: 300 طن يوريا و3300 طن كلينكر و715 طن رمل و2000 طن بضائع متنوعة.

 

حركة الوارد من البضائع العامة

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 49061 طنا تشمل: 5177 طن قمح و6884 طن حديد و14100 طن ذرة و1400 طن رخام بلوكات و13800 طن خردة و1000 طن نواتج تقطير و5500 طن فول و1200 طن بذرة كتان.

 

حركة الصادر من الحاويات

 بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 718 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 903 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3088 حاوية مكافئة.
ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 65639 طنًا بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 31527 طنًا.

وبلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا 4424 حركة.

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