الإثنين 24 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

وكيل التعليم بدمياط يشدد على انتظام الدراسة خلال رمضان

ياسر عماره وكيل وزارة
ياسر عماره وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط

 عقد ياسر عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اليوم اجتماعًا موسعًا مع مديري ووكلاء الإدارات التعليمية، ومديري المراحل التعليمية، والمتابعة وتقييم الأداء، وبمشاركة مسؤولي المتابعة والمراحل التعليمية بدواوين الإدارات التعليمية عبر الإنترنت.

في بداية اللقاء، هنأ وكيل الوزارة الحضور بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، مؤكدًا على انتظام الدراسة خلال الشهر وعدم وجود إجازات إلا للضرورة أو غياب الطلاب.

 

"وكيل الوزارة" يؤكد على تكثيف المتابعات على المدارس 

 وشدد "وكيل الوزارة" على تكثيف المتابعات على المدارس ونزول جميع العاملين بدواوين الإدارات والمديرية لمتابعة الانضباط الإداري والتعليمي.


كما شدد على استمرار أعمال التقييمات على مدار الأسبوع وامتحان الشهر وعدم غياب الطلاب.

وكيل الوزارة يجتمع مع مديري ووكلاء الإدارات التعليمية، ومديري المراحل التعليمية، والمتابعة
وكيل الوزارة يجتمع مع مديري ووكلاء الإدارات التعليمية، ومديري المراحل التعليمية، والمتابعة

وكيل الوزارة يؤكد اهمية آليات تفعيل مسابقة أوائل الطلبة

  وناقش وكيل الوزارة آليات تفعيل مسابقة أوائل الطلبة مستقبل وطن للصف السادس والشهادة الإعدادية في مواد اللغة العربية والدراسات الاجتماعية والعلوم.

أهم النقاط التي تم التأكيد عليها في الاجتماع:
* انتظام الدراسة خلال شهر رمضان.
* تكثيف المتابعات على المدارس.
* استمرار أعمال التقييمات على مدار الأسبوع.
* تفعيل مسابقة أوائل الطلبة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الإدارات التعليمية التربية والتعليم الدراسات الإجتماعية المراحل التعليمية حلول شهر رمضان شهر رمضان المبارك وزارة التربية والتعليم وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط ياسر عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم شهر رمضان ا

مواد متعلقة

تعليم دمياط يحصد المراكز الأولى في مسابقة التوعية بالمواطنة الرقمية

الأكثر قراءة

العشاء الأخير، ضحايا منصة FBC يكشفون كواليس النصب عليهم داخل مصر

بعد صرف مرتبات فبراير، المالية تعلن تبكير صرف مرتبات شهر مارس 2025

إسرائيل تكشف شرطها لإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين

أيمن الرمادي الضحية الـ 11 في مسلسل رحيل المدربين بالدوري المصري

إضافة مادة بقانون الإجراءات الجنائية تقضي بحق ولي الدم بالصلح في جرائم القتل

تعرف على أسعار المواشي بسوق مزغونة قبل شهر رمضان (فيديو وصور)

المحافظات والإدارات التعليمية المطلوب بها وظائف معلم مساعد مادة اللغة العربية

السيسي ونظيره الزامبي يشهدان التوقيع على 5 مذكرات تفاهم، الزراعة والصحة الأبرز

منوعات

المزيد

شركة صينية تهدد موظفيها بالفصل إذا لم يتزوجوا

تعرف على أسعار المواشي بسوق مزغونة قبل شهر رمضان (فيديو وصور)

محاكمة جراح فرنسي بتهمة اغتصاب 299 شخصًا معظمهم أطفال

الثلوج تغمر الصحراء وتعطل المدارس في العراق

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الألومنيوم بالأسواق اليوم الإثنين

سعر كيلو السكر اليوم الإثنين 24 - 2 - 2025

استقرار أسعار الأرز اليوم الإثنين في الأسواق

آخر تطورات أسعار الشوفان في الأسواق

المزيد

انفوجراف

مواعيد عمل المحال التجارية والمطاعم خلال شهر رمضان 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل التخدير الطبي لإجراء العمليات في نهار رمضان يبطل الصوم؟ الإفتاء تسحم الجدل

ما مصير الأصنام في الآخرة؟ تعرف على رد الشعراوي (فيديو)

ما معنى «أنقض ظهرك»؟ محمد سيد طنطاوي يوضح

المزيد
الجريدة الرسمية