وكيل التعليم بدمياط يشدد على انتظام الدراسة خلال رمضان

عقد ياسر عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اليوم اجتماعًا موسعًا مع مديري ووكلاء الإدارات التعليمية، ومديري المراحل التعليمية، والمتابعة وتقييم الأداء، وبمشاركة مسؤولي المتابعة والمراحل التعليمية بدواوين الإدارات التعليمية عبر الإنترنت.

في بداية اللقاء، هنأ وكيل الوزارة الحضور بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، مؤكدًا على انتظام الدراسة خلال الشهر وعدم وجود إجازات إلا للضرورة أو غياب الطلاب.

"وكيل الوزارة" يؤكد على تكثيف المتابعات على المدارس

وشدد "وكيل الوزارة" على تكثيف المتابعات على المدارس ونزول جميع العاملين بدواوين الإدارات والمديرية لمتابعة الانضباط الإداري والتعليمي.



كما شدد على استمرار أعمال التقييمات على مدار الأسبوع وامتحان الشهر وعدم غياب الطلاب.

وكيل الوزارة يجتمع مع مديري ووكلاء الإدارات التعليمية، ومديري المراحل التعليمية، والمتابعة

وكيل الوزارة يؤكد اهمية آليات تفعيل مسابقة أوائل الطلبة

وناقش وكيل الوزارة آليات تفعيل مسابقة أوائل الطلبة مستقبل وطن للصف السادس والشهادة الإعدادية في مواد اللغة العربية والدراسات الاجتماعية والعلوم.

أهم النقاط التي تم التأكيد عليها في الاجتماع:

* انتظام الدراسة خلال شهر رمضان.

* تكثيف المتابعات على المدارس.

* استمرار أعمال التقييمات على مدار الأسبوع.

* تفعيل مسابقة أوائل الطلبة.

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