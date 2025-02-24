كواليس جلسة محمد صلاح وجوارديولا بعد مباراة السيتي وليفربول (فيديو)

كشفت تقارير صحفية كواليس حديث المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، والإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، بعد نهاية مباراة الفريقين، مساء الأحد، في الدوري الإنجليزي.

ولقطت عدسات الكاميرات الحديث الذي دار بين محمد صلاح وبين جوارديولا بعد المباراة في النفق المؤدي لغرفة تغيير الملابس، والذي استمر لأكثر من دقيقتين وانتهى بعناق حار بين الثنائي، وهو ما أثار جدلًا كبيرًا بحسب مواقع إماراتية.

Mohamed Salah & Pep Guardiola at full time pic.twitter.com/7hL1cVV8VE — Anything Liverpool (@AnythingLFC_) February 24, 2025

ولم يتضح فحوى الحوار الذي دار بين صلاح وجوارديولا، لكن بدا أن مدرب السيتي أثنى على أداء النجم المصري، كما أخذ يشرح له شيء ما على الحائط وكأنه يتحدث عن تحركات لاعب ما أو خطة كان يريد تنفيذها.

وتساءل الجميع حول طبيعة الحديث الذي دار بين صلاح وبيب جوارديولا، الذي يأتي في وقت يعاني فيه النجم المصري من تجاهل مجلس إدارة "الريدز" لموقفه من انتهاء عقده بنهاية الموسم الجاري، وبالتالي أصبح لاعبًا حرًّا في التفاوض مع أي ناد يريده خلال الفترة الحالية.

وفي السياق ذاته، أشاد المدرب الإسباني بالأداء الذي قدمه فريقه أمام ليفربول، رغم الهزيمة بهدفين نظيفين، مشيرًا إلى أن ليفربول لعب بأسلوب دفاعي عميق، لدرجة أن صلاح كان أكثر التزامًا بالواجبات الدفاعية مقارنة بأي مباراة أخرى هذا الموسم.

وانتهت المباراة، التي جمعت بين ليفربول ومانشستر سيتي على ملعب الاتحاد، بفوز "الريدز" 2-0، وشهدت تألق محمد صلاح بتسجيله هدفًا وصنع آخر.

ورفع ليفربول رصيده إلى 64 نقطة في صدارة ترتيب البريميرليغ، موسعًا الفارق مع آرسنال الوصيف إلى 11 نقطة، مع خوض الأخير مباراة أقل.

بينما فشل مانشستر سيتي في استغلال تعثر نوتنغهام فورست الثالث بالخسارة أمام نيوكاسل، ليبقى في المركز الرابع برصيد 44 نقطة.

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