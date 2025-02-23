أول تعليق من محمد صلاح بعد فوز ليفربول على مانشستر سيتي

محمد صلاح، أعرب محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي وقائد المنتخب الوطني عن سعادته بفوز الريدز على مانشستر سيتي خاصة أنه استطاع أن يسجل ويصنع في ليلة شهدت تألق الفرعون.

محمد صلاح لاعب ليفربول

وقال محمد صلاح في تصريحات تلفزيونية عقب مباراة ليفربول ومانشستر سيتي: “البعض يقول إن موسمي الحالي هو الأفضل، بينما يردد البعض أن موسمي الأول كان الأفضل من ناحية التهديف، ولكن بالتأكيد أنا سعيد بما أقدمه مع الفريق”.

وواصل: "أنا أميل لهذا الموسم وأشعر أنه الأفضل لي، لأني أرغب في الفوز بالألقاب، لدينا عزيمة لذلك".

وعن اقتراب فريقه من حصد لقب الدوري الإنجليزي بعد الفوز على مانشستر سيتي، رد قائلا: "أريد اللقب أنا وزملائي، ونرغب في الفوز بالمزيد من الألقاب".

ليفربول يفوز على مانشستر سيتي بثنائية

وفاز فريق ليفربول على نظيره مانشستر سيتي، بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعت الفريقين، على أرضية ملعب "الاتحاد" في قمة منافسات الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإنجليزي.

وسجل محمد صلاح الهدف الأول لـ ليفربول في شباك مانشستر سيتي في الدقيقة 14، فيما جاء الهدف الثاني عن طريق دومينيك سوبوسلاي من صناعة محمد صلاح.

وسجل عمر مرموش هدفا لصالح مانشستر سيتي ولكنه ألغي بداعي التسلل.

تشكيل ليفربول ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

وشهد تشكيل ليفربول تواجد محمد صلاح قائد المنتخب الوطني أساسيا كالمعتاد، وجاء تشكيل الريدز كاملا كالتالي:

في حراسة المرمى: أليسون بيكر

في خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد - إبراهيما كوناتي - فيرجيل فان دايك - أندي روبرتسون

في خط الوسط: ريان جرافينبرخ - أليكسيس ماك أليستر - دومينيك سوبوسلاي

في خط الهجوم: محمد صلاح - كورتز جونز - لويس دياز

تشكيل مانشستر سيتي ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي

وشهد تشكيل مانشستر سيتي تواجد عمر مرموش لاعب المنتخب الوطني أساسيا، وجاء تشكيل السيتيزن كالتالي:

حراسة المرمى: إيديرسون مورايس.

في خط الدفاع: عبد القادر خوسانوف، ناثان آكي، جوفسكو جفارديول، ريكو لويس.

في خط الوسط: نيكو جونزاليس، كيفين دي بروين، جيرمي دوكو، فيل فودين، سافينيو.

في خط الهجوم: عمر مرموش.

تشكيل مانشستر سيتي ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي

ترتيب ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

بهذه النتيجة يتصدر ليفربول جدول الدوري الإنجليزي برصيد 64 نقطة، في حين أن مانشستر سيتي لديه 44 نقطة في المركز الرابع.

محمد صلاح وعمر مرموش

وفاز ليفربول على مانشستر سيتي في مباراتهما في الدور الأول من الموسم الحالي، على ملعب "الأنفيلد" بهدفين دون رد.

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