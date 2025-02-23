الأحد 23 فبراير 2025
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محافظ دمياط يتفقد عيادة الطلبة الشاملة للتأمين الصحى بشطا ( صور)

محافظ دمياط يتفقد
محافظ دمياط يتفقد عيادة الطلبة الشاملة للتأمين الصحى بشطا

استكمل  الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، جولته الميدانية التى أجراها صباح اليوم، بزيارة مفاجئة لعيادة الطلبة الشاملة للتأمين الصحى بشطا، للوقوف على سير العمل بها لتقديم الخدمات العلاجية وصرف الأدوية للمرضى المترددين على العيادة.

محافظ دمياط يتابع تقديم الخدمة في مستشفي الطلبة 
محافظ دمياط يتابع تقديم الخدمة في مستشفي الطلبة 

 

حيث تفقد " المحافظ " أقسام العيادة والصيدلية ومخزن هيئة التأمين الصحي، واطلع على آلية العمل، بالعيادة وإجراءات التحويل إلى مستشفى الهلال وتوفير الأدوية للحالات التى تم تحويلها إليها، وكذلك دعم المستشفيات التابعة للهيئة بالأدوية من خلال المخزن الموجود بالعيادة.

 

محافظ دمياط يؤكد دراسة مطالب مرضى السكر بالتنسيق مع هيئة التأمين الصحي وتوفير الأدوية اللازمة

 

 

و تفقد " الدكتور أيمن الشهابى " مركز السكر النموذجى، وتواصل مع المرضى للتأكد من تلقيهم الخدمات العلاجية بسهولة ويسر، حيث استمع إلى مطالبهم بخصوص توفير مقر آخر للمركز داخل المدينة،  للتيسير على المرضى وكبار السن وتخفيف الضغط عن المركز الذى يخدم المحافظة،وأكد " محافظ دمياط " أنه سيتم دراسة هذا المطلب بالتنسيق مع الجهات المعنية.

محافظ دمياط يتفقد عيادة الطلبة الشاملة
محافظ دمياط يتفقد عيادة الطلبة الشاملة

وأكد " محافظ دمياط " على ضرورة وضع خطة لتخفيف الضغط والزحام على شباك التذاكر وتيسير الإجراءات على المواطنين، والتنسيق مع المحافظة لتوفير الأدوية بالتنسيق مع مديرية الصحة،ولفت " الدكتور أيمن الشهابى " إلى اهتمام المحافظة بملف التأمين الصحي،  وتقديم خدمات علاجية متكاملة للمرضى.

محافظ دمياط يتفقد نقطة إسعاف شطا للاطمئنان على جاهزيتها
محافظ دمياط يتفقد نقطة إسعاف شطا للاطمئنان على جاهزيتها

المحافظ يتفقد نقطة إسعاف شطا للاطمئنان على جاهزيتها

 

وعلى جانب آخر تفقد " المحافظ " نقطة إسعاف شطا واطلع على جاهزيتها من سيارات ومسعفين للتحرك السريع للتعامل مع البلاغات والحالات الطارئة، حيث أكد على أهمية هيئة الإسعاف ودورها الحيوى لانقاذ حياة المرضى.

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