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رياضة

أيمن الرمادي الضحية الـ 11 في مسلسل رحيل المدربين بالدوري المصري

أيمن الرمادي
أيمن الرمادي

الدوري المصري، سجل أيمن الرمادي المدير الفني لنادي سيراميكا كليوباترا الضحية رقم 11 في مسلسل رحيل المدربين من بطولة الدوري المصري الممتاز بعد مرور الجولة الـ 15.

 

وأعلن نادي سيراميكا في بيان رسمي رحيل أيمن الرمادي عن القيادة الفنية للفريق بالتراضي.

 

وكان علي ماهر المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي كتب الرحيل العاشر لمدربي الدوري المصري الممتاز هذا الموسم بعد مرور الجولة الـ 15

 

وشهد الدوري المصري الممتاز هذا الموسم من قبل حركة تغيير المدربين مرتين في نادي غزل المحلة برحيل أحمد عيد عبد الملك وتولي شوقي غريب ثم رحيل شوقي غريب وتولي القبرصي بابا فاسيليو، ونفس الأمر لنادي مودرن سبورت بعد رحيل طلعت يوسف وتولي الفرنسي فرانك دوما ثم رحيل المدرب الفرنسي مؤخرا ليكتب مودرن التغيير الثاني وتكرر الأمر مع نادي الزمالك بعد رحيل جوزيه جوميز وتولي جروس، ثم رحيل جروس وتولي بيسيرو.

 

وشملت حركة تغييرات المدربين في الدوري المصري هذا الموسم رحيل سيد ياسين  مدرب إنبي  بعد قرار إدارة النادي البترولي ليتولى مدير الكرة محمد إسماعيل قيادة الفريق البترولي بدلًا منه، ثم رحل أحمد عيد عبد الملك عن غزل المحلة ليتولى شوقي غريب تدريب الفريق، ثم رحل البرتغالي جوزيه جوميز عن تدريب الزمالك ليتم التعاقد مع كريستيان جروس، ورحل طلعت يوسف عن مودرن سبورت وتولى بدلًا منه الفرنسي فرانك دوماس، ثم رحيل بابا فاسيليو عن تدريب الاتحاد السكندري، ثم رحل الكابتن شوقي غريب عن تدريب غزل المحلة وتولي بابا فاسيليو، ثم رحل الفرنسي فرانك دوما عن تدريب مودرن سبورت وتولي عبد الحق بن شيخة تدريب الفريق خلفا له، ثم رحل حمد إبراهيم عن تدريب الاسماعيلي وتولي عماد سليمان، ثم رحيل السويسري جروس عن تدريب الزمالك وتولي جوزيه بيسيرو تدريب الزمالك، وأخيرا رحل كلا من علي ماهر عن تدريب المصري البورسعيدي وأيمن الرمادي عن تدريب سيراميكا كليوباترا.

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الدوري المصري أيمن الرمادي سيراميكا كليوباترا نادى سيراميكا كليوباترا علي ماهر

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