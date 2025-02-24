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رياضة

رسميا، سيراميكا يعلن رحيل أيمن الرمادي بالتراضي

أيمن الرمادي
أيمن الرمادي

أصدر نادي سيراميكا كليوباترا بيانا رسميا، أعلن خلاله رحيل أيمن الرمادي عن القيادة الفينة للفريق. 

وأكد البيان:"وفقًا للعلاقة الطيبة التي تجمع بين مجلس إدارة نادي سيراميكا كليوباترا، والكابتن أيمن الرمادي، وجهازه المعاون، اتفق الطرفان على ضرورة تجديد دوافع الفريق الأول بالنادي، بما يتسق مع الأهداف التي يحرص كلاهما على تحقيقها".


وواصل البيان:"وفي هذا الإطار الذي يغلف العلاقة المحترمة، بين نادي سيراميكا كليوباترا والكابتن أيمن الرمادي، والتي كُلِلت بالتتويج بنسختي كأس رابطة الأندية، لعامين متتاليين، اتفق الطرفان بشفافية كاملة،  وحرصًا منهما على المصلحة العامة للفريق، على إنهاء العلاقة التعاقدية مع الكابتن أيمن الرمادي، وجهازه المعاون، بالتراضي".

 

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