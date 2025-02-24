الإثنين 24 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

بعد فسخ تعاقده مع المصري، علي ماهر مديرًا فنيًّا لسيراميكا

علي ماهر،فيتو
علي ماهر،فيتو

قرر مسئولو نادي سيراميكا تعيين علي ماهر، مدرب المصري السابق، مديرًا فنيًا للفريق، وذلك خلفًا لأيمن الرمادي.

 

ورحل  ايمن الرمادي  عن سيراميكا كليوباترا بعد الهزيمة الأخيرة أمام الجونة في الجولة 15 من الدوري بثنائية نظيفة.

وتعقد حاليا جلسة بين علي ماهر ومسؤولي سيراميكا لإنهاء كافة الأمور التعاقدية.

وكان النادي المصري، وجه، عبر حسابه الرسمى على فيس بوك، الشكر لعلي ماهر مدرب الفريق السابق، وكتب حساب المصري، "شكرًا كابتن علي ماهر على كل ما قدمته للنسور الخضُر، كل التوفيق لك فيما هو قادم".

واتفق علي ماهر مع مجلس إدارة النادي المصري على فسخ تعاقده بالتراضي بين الطرفين، وذلك على خلفية التعادل في المباراة الماضية مع الإسماعيلي، ومن المقرر أن تبحث إدارة المصري تعيين جهاز فني جديد خلال الساعات المقبلة.

 

فيما فشل  فريق سيراميكا فى تحقيق أى فوز خلال آخر 5 مباريات سابقة فى بطولة الدورى، حيث خسر من سموحة وفاركو ثم تعادل مع زد وإنبى، وأخيرا الهزيمة من الجونة بهدفين، ويعود آخر انتصار للفريق أمام غزل المحلة فى 26 يناير الماضى بهدف نظيف.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

علي ماهر ارة النادي المصري الاسماعيلي أيمن الرمادي سيراميكا كليوباتر سيراميكا فريق سيراميكا

مواد متعلقة

طلب عاجل من النصر بشأن مباراته المقبلة بالدوري السعودي

علاء نبيل يشارك فى اجتماعات اللجنة الفنية لاتحاد شمال أفريقيا

موعد مباراة ضمك والعروبة بالدوري السعودي

أزمة إمام عاشور مع التوأم في طريقها للحل، اللاعب يقدم أفضل مستوياته مع الأهلي، كواليس الصلح المرتقب بين نجم الأحمر وحسام حسن برعاية أبو ريدة

مانشستر يونايتد ينتزع تعادلا صعبا أمام إيفرتون بالدوري الإنجليزي (فيديو)

إيفرتون يزيد أوجاع مانشستر يونايتد في الشوط الأول بالدوري الإنجليزي (فيديو)

قناة مجانية تنقل قمة الأهلي والزمالك بالدوري

موعد مباراة برشلونة ولاس بالماس بالدوري الإسباني

الأكثر قراءة

بعد صرف مرتبات فبراير، المالية تعلن تبكير صرف مرتبات شهر مارس 2025

ارتفاع سعر الفراخ البيضاء اليوم الإثنين 24 فبراير 2025 (آخر تحديث)

أبرزها الزمالك وزد، مواعيد مباريات الجولة الـ 16 لبطولة الدوري المصري

خلال 8 أيام، النواب يحسم ضوابط تحرير نص الحكم على المتهم

بعد تدهور حالتها الصحية، تفاصيل مرض بطلة رفع الأثقال نهلة رمضان

أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم الإثنين 24 فبراير 2025

تفاصيل الهجوم على القنصلية الفرنسية بمرسيليا

أيمن الرمادي الضحية الـ 11 في مسلسل رحيل المدربين بالدوري المصري

منوعات

المزيد

محاكمة جراح فرنسي بتهمة اغتصاب 299 شخصًا معظمهم أطفال

الثلوج تغمر الصحراء وتعطل المدارس في العراق

رجل يهاجم وحيد القرن في حديقة حيوان سويسرية

العثور على جثث 3 فتيات مغربيات في منتجع سياحي قرب المكسيك (فيديو وصور)

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار الأرز اليوم الإثنين في الأسواق

آخر تطورات أسعار الشوفان في الأسواق

أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم الأحد

آخر تطورات أسعار النحاس اليوم الأحد في الأسواق

المزيد

انفوجراف

مواعيد عمل المحال التجارية والمطاعم خلال شهر رمضان 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما مصير الأصنام في الآخرة؟ تعرف على رد الشعراوي (فيديو)

ما معنى «أنقض ظهرك»؟ محمد سيد طنطاوي يوضح

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 24 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية