بعد فسخ تعاقده مع المصري، علي ماهر مديرًا فنيًّا لسيراميكا

قرر مسئولو نادي سيراميكا تعيين علي ماهر، مدرب المصري السابق، مديرًا فنيًا للفريق، وذلك خلفًا لأيمن الرمادي.

ورحل ايمن الرمادي عن سيراميكا كليوباترا بعد الهزيمة الأخيرة أمام الجونة في الجولة 15 من الدوري بثنائية نظيفة.

وتعقد حاليا جلسة بين علي ماهر ومسؤولي سيراميكا لإنهاء كافة الأمور التعاقدية.

وكان النادي المصري، وجه، عبر حسابه الرسمى على فيس بوك، الشكر لعلي ماهر مدرب الفريق السابق، وكتب حساب المصري، "شكرًا كابتن علي ماهر على كل ما قدمته للنسور الخضُر، كل التوفيق لك فيما هو قادم".

واتفق علي ماهر مع مجلس إدارة النادي المصري على فسخ تعاقده بالتراضي بين الطرفين، وذلك على خلفية التعادل في المباراة الماضية مع الإسماعيلي، ومن المقرر أن تبحث إدارة المصري تعيين جهاز فني جديد خلال الساعات المقبلة.

فيما فشل فريق سيراميكا فى تحقيق أى فوز خلال آخر 5 مباريات سابقة فى بطولة الدورى، حيث خسر من سموحة وفاركو ثم تعادل مع زد وإنبى، وأخيرا الهزيمة من الجونة بهدفين، ويعود آخر انتصار للفريق أمام غزل المحلة فى 26 يناير الماضى بهدف نظيف.

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