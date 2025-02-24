الإثنين 24 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

مواعيد مباريات الجولة الـ27 من الدوري الإنجليزي

مواعيد مباريات الجولة
مواعيد مباريات الجولة الـ27 من الدوري الانجليزي

الدوري الانجليزي، تنطلق غدا الثلاثاء مباريات الجولة الـ 27 من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز ومن المقرر أن تشهد قمة بين توتنهام ومانشستر سيتي فيما يلتقي ليفربول مع نيوكاسل يونايتد.

 

مواعيد الجولة الـ27 من الدوري الانجليزي 

الثلاثاء 25 فبراير 

برايتون ضد بورنموث - 9:30 مساءً 

كريستال بالاس ضد أستون فيلا - 9:30 مساءً 

وولفرهامبتون ضد فولهام - 9:30 مساءً 

تشيلسي ضد ساوثهامبتون - 10:15 مساءً 

 

الأربعاء 26 فبراير 

برينتفورد ضد إيفرتون - 9:30 مساءً 

توتنهام ضد مانشستر سيتي - 9:30 مساءً 

مانشستر يونايتد ضد إيبسويتش تاون  - 9:30 مساءً 

نوتنينجهام فورست ضد أرسنال - 9:30 مساءً 

ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد - 10:15 مساءً 

 

الخميس 27 فبراير 

وست هام ضد ليستر سيتي - 10:00 مساءً 

 

ترتيب الدوري الإنجليزي 

1- ليفربول 64 نقطة 
2- آرسنال 53 نقطة
3- نوتينغهام فورست 47 نقطة
4- مانشستر سيتي 44 نقطة
5- نيوكاسل يونايتد 44 نقطة
6- بورنموث 43 نقطة
7- تشيلسي 43 نقطة
8- أستون فيلا 42 نقطة
9- برايتون 40 نقطة
10- فولهام 39 نقطة
11- برينتفورد 37 نقطة
12- توتنهام هوتسبير 33 نقطة
13- كريستال بالاس 33 نقطة
14- إيفرتون 31 نقطة
15- مانشستر يونايتد 30 نقطة
16- وست هام يونايتد 30 نقطة
17- وولفرهامبتون 22 نقطة
18- إبسويتش تاون 17 نقطة
19- ليستر سيتي 17 نقطة
20- ساوثهامتون 9 نقاط

 

 

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدوري الانجليزي توتنهام ضد مانشستر سيتي ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد مانشستر سيتي توتنهام مانشستر يونايتد تشيلسي

مواد متعلقة

ليفربول يبتعد بالصدارة، تعرف على ترتيب الدوري الإنجليزي

أسطورة مانشستر يونايتد: ليفربول سيكون بطل الدوري الإنجليزي

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هدف محمد صلاح أمام مانشستر سيتي

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز ليفربول أمام مانشستر سيتي وختام الجولة الـ26

الأكثر قراءة

بعد صرف مرتبات فبراير، المالية تعلن تبكير صرف مرتبات شهر مارس 2025

أبرزها الزمالك وزد، مواعيد مباريات الجولة الـ 16 لبطولة الدوري المصري

أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم الإثنين 24 فبراير 2025

مواعيد مباريات الجولة الـ27 من الدوري الإنجليزي

وزير الصحة: توفير مخزون استراتيجي من الأدوية الحيوية بقيمة 1.2 مليار جنيها

التفاصيل الكاملة لمقتل فتاة 15 مايو.. الأب وشقيقين وراء الجريمة.. اختطفوا شابًّا وأنهوا حياته.. والمحكمة تحيل أوراقهم للمفتي

محاكمة جراح فرنسي بتهمة اغتصاب 299 شخصًا معظمهم أطفال

سرايا القدس تنفذ عملية جديدة ضد قوات الاحتلال

منوعات

المزيد

محاكمة جراح فرنسي بتهمة اغتصاب 299 شخصًا معظمهم أطفال

الثلوج تغمر الصحراء وتعطل المدارس في العراق

رجل يهاجم وحيد القرن في حديقة حيوان سويسرية

العثور على جثث 3 فتيات مغربيات في منتجع سياحي قرب المكسيك (فيديو وصور)

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الشوفان في الأسواق

أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم الأحد

آخر تطورات أسعار النحاس اليوم الأحد في الأسواق

تعرف على أسعار الزيت مساء اليوم الأحد 23- 02- 2025 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

قائمة 12 جامعة أهلية جديدة تضم 98 كلية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما معنى «أنقض ظهرك»؟ محمد سيد طنطاوي يوضح

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 24 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 24 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية