حلا شيحة تحتفل بعيد ميلادها الـ 46 في أجواء عائلية (فيديو)

احتفلت الفنانة حلا شيحة بعيد ميلادها السادس والأربعين أمس الأحد 23 فبراير، في أجواء عائلية دافئة.

عيد ميلاد حلا شيحة الـ 46

وشاركت حلا متابعيها عبر حسابها الرسمي على انستجرام مقطع فيديو للاحتفال، حيث ظهرت محاطة بأبنائها وأفراد أسرتها حول قالب حلوى بسيط مزين بالشموع.

وتزامن عيد ميلاد حلا هذا العام مع ذكرى زواج والديها، ما أضفى طابعًا خاصًا على الاحتفال، وعبّرت عن سعادتها بهذه المناسبة المزدوجة، مشيرة إلى أن والدَيها تزوجا في 23 فبراير، وفي العام التالي وُلدت هي في نفس اليوم.

وحظي الاحتفال بتفاعل واسع من جمهور حلا وزملائها في الوسط الفني، حيث قدموا لها التهاني والتمنيات بعام سعيد مليء بالنجاحات، كما أنها أعادت نشر التهنئات التي وصلت لها عبر خاصية الاستوري.

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