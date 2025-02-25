الثلاثاء 25 فبراير 2025
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سياسة

خبير قانون دولي يكشف الميثاق الذي يستند إليه مشروع القرار الأمريكي لإنهاء حرب أوكرانيا

ايمن سلامة،فيتو
ايمن سلامة،فيتو

قال الدكتور أيمن سلامة، خبير القانون الدولي: إن الولايات المتحدة الأمريكية قدمت مشروع قرار إلى الأمم المتحدة يهدف إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا، ويحظى هذا المشروع بدعم روسي، وهنا يُطرح تساؤل حول ما إذا كان هذا القرار يستند إلى الفصل السادس أو السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

وأكد سلامة عبر صفحته بالتواصل الاجتماعي، أن المقترح يركز على أهمية تحقيق سلام دائم بين أوكرانيا وروسيا، دون إشارة إلى وحدة أراضي أوكرانيا.

ميثاق الأمم المتحدة، يتناول حل النزاعات سلميًا

ويوضح سلامة، أن الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة، يتناول “حل النزاعات سلميًا”، ويحث الأطراف على تسوية نزاعاتهم بوسائل سلمية مثل المفاوضات والوساطة،أما الفصل السابع، فيتعلق بـ”العمل فيما يتعلق بالتهديدات للسلام”، ويمنح مجلس الأمن صلاحية اتخاذ تدابير قسرية، بما في ذلك استخدام القوة، للحفاظ على السلم والأمن الدوليين.

إنهاء الصراع دون تحميل روسيا مسؤولية مباشرة

وواصل سلامة حديثه قائلا: إنه بالنظر إلى محتوى مشروع القرار الأمريكي، يتضح أنه يركز على إنهاء الصراع دون تحميل روسيا مسؤولية مباشرة أو الدعوة إلى انسحاب فوري للقوات الروسية من أوكرانيا، هذا النهج يشير إلى أن القرار قد يكون مقدمًا وفقًا للفصل السادس، حيث يركز على الحلول السلمية والتفاوضية.

 

وتابع:  أن دعم روسيا للمشروع يعزز هذا الافتراض، نظرًا لأن الفصل السابع يتضمن تدابير قسرية قد لا توافق عليها موسكو، إنه مع ذلك، لم يتم الإفصاح رسميًا عن الفصل المحدد الذي يستند إليه مشروع القرار. لكن طبيعة محتوى القرار وتوافقه مع المصالح الروسية تشير إلى احتمالية تقديمه بموجب الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة.

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​الولايات المتحدة الامريكية الحرب الأوكرانية روسيا ميثاق الامم المتحدة مشروع القرار الأمريكي

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