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خارج الحدود

وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يوافقون على الحزمة الـ16 من العقوبات ضد روسيا

الاتحاد الاوروبي،فيتو
الاتحاد الاوروبي،فيتو

 وافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم الإثنين، على الحزمة السادسة عشرة من العقوبات ضد روسيا، حسبما جاء في بيان لمجلس الاتحاد الأوروبي.

 

وجاءت قائمة العقوبات كالتالي:

1-معاقبة 48 فردا و35 كيانا قانونيا.


2-فرض عقوبات على 53 شركة، بما في ذلك من الهند وكازاخستان والصين والإمارات العربية المتحدة وسنغافورة وتركيا وأوزبكستان بزعم "مساعدة روسيا في النزاع ضد أوكرانيا".


3-فرض قيود على 74 سفينة يزعم أنها تنتمي إلى أسطول الظل التابع للاتحاد الروسي.

4- مواصلة الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على مالكي هذه السفن وأولئك الذين يدعمون أو يستفيدون من المجمع الصناعي العسكري الروسي.


5-منع ثماني وسائل إعلام روسية من البث في أوروبا.


6-فصل 13 بنكا روسيا عن نظام الدفع SWIFT.


7-فرض الاتحاد الأوروبي قيودا جديدة على توريد البرمجيات والمعدات والتقنيات اللازمة لإنتاج النفط والغاز إلى روسيا.


7-منع الشركات الأوروبية من إجراء المعاملات مع بعض الموانئ والمطارات الروسية.


8-فرض حظر على استيراد الألمنيوم الأولي.


9-كما شملت القيود "المواد الكيميائية وبعض أنواع البلاستيك والمطاط".


10-حظر تصدير وحدات تحكم ألعاب الفيديو.


11-فرض قيود جديدة على توريد البرمجيات والمعدات والتكنولوجيا لإنتاج النفط والغاز.

12-حظر الشركات الأوروبية من إجراء معاملات مع بعض الموانئ والمطارات في الاتحاد الروسي، حيث يزعم أنها "تستخدم لنقل الطائرات بدون طيار والصواريخ والتكنولوجيات والمكونات ذات الصلة، وكذلك للتحايل على الحدود القصوى لأسعار النفط أو غيرها من التدابير التقييدية".

13-حظر ثماني وسائل إعلام روسية في أوروبا - "أوراسيا ديلي"، نيوز فرونت، ساوثفرونت، RuBaltic.ru، Lenta.ru، قناة زفيزدا التلفزيونية، فوندسك ومؤسسة الثقافة الاستراتيجية.

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