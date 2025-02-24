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ثقافة وفنون

مسلسلات رمضان 2025، عرض "عقبال عندكم" في النصف الأول من الشهر الكريم

عقبال عندكم
عقبال عندكم

قررت الشركة المنتجة لمسلسل عقبال عندكم عرضه في النصف الأول من شهر رمضان  الكريم.

وتشهد أحداث مسلسل عقبال عندكم الذي يقوم ببطولته النجمان حسن الرداد وإيمي سمير غانم وقوع خلافات بينهما ضمن إحدى القصص التي يتضمنها العمل.

وقرر مخرج العمل علاء إسماعيل تكثيف ساعات التصوير للعمل، كي يتم الانتهاء من أكبر عدد من مشاهد العمل.

 

وتعود الفنانة إيمي سمير غانم إلى عالم الدراما التليفزيونية بعد غياب طويل امتد إلى 5 سنوات من خلال عمل يجمعها بزوجها حسن الرداد ويحمل اسم “عقبال عندكم”.

 

تفاصيل مسلسل عقبال عندكم أحدث أعمال إيمي سمير غانم

 كان مسلسل عقبال عندكم يحمل اسم “مش هو ولا هي” وهو عمل كوميدي اجتماعي مكون من 15 حلقة، من إخراج علاء إسماعيل وتأليف أحمد سعد والي، ويجمع إيمي سمير غانم وزوجها حسن الرداد من جديد.

 

 

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