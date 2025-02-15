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محافظ الغربية يفتتح معرض أهلًا رمضان بحي ثانِ طنطا

محافظ الغربية يفتتح
محافظ الغربية يفتتح معرض أهلًا رمضان

 افتتح اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، معرض “أهلًا رمضان” بحي ثان طنطا، ضمن الجهود المستمرة لتوفير السلع الغذائية والأساسية بأسعار مخفضة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالتوسع في إقامة المعارض ومنافذ البيع لتخفيف الأعباء عن المواطنين مع اقتراب شهر رمضان المبارك.

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وخلال جولته داخل المعرض، أكد محافظ الغربية أن المحافظة حريصة على توفير كافة السلع الغذائية بأسعار مناسبة، مشيرًا إلى أن هذا المعرض يأتي في إطار خطة متكاملة تستهدف التوسع في إقامة المنافذ والمعارض بكافة مراكز ومدن المحافظة، لضمان وصول السلع المخفضة إلى أكبر عدد من المواطنين. وأضاف أن هناك متابعة يومية لضمان توافر المنتجات بالكميات والأسعار المناسبة، مع التأكيد على جودة السلع المعروضة.

ويضم المعرض مجموعة واسعة من السلع الغذائية الأساسية، تشمل الأرز، السكر، الزيت، اللحوم، الدواجن، الخضروات، الفواكه، الياميش، بأسعار تنافسية تقل عن مثيلاتها في الأسواق، حيث يتم التنسيق مع كبرى الشركات والموردين لضخ كميات كافية تلبي احتياجات المواطنين طوال شهر رمضان.

وخلال تفقده للمعرض، التقى محافظ الغربية بعدد من المواطنين الذين أشادوا بجودة المنتجات والأسعار المخفضة، مؤكدين أن هذه المعارض تمثل دعمًا حقيقيًا للأسر المصرية في ظل الظروف الاقتصادية الحالية. 

ووجّه المحافظ الشكر لكافة الجهات المنظمة والمشاركة في المعرض، مشددًا على استمرار جهود المحافظة لتوفير مزيد من المنافذ الثابتة والمتحركة لضمان وصول الدعم لجميع المواطنين.

وفي ختام جولته، شدد محافظ الغربية على ضرورة المتابعة المستمرة للأسواق، وضبط الأسعار، والتأكد من عدم وجود أي ممارسات احتكارية، مؤكدًا أن الدولة لن تدخر جهدًا في توفير السلع الأساسية بأسعار عادلة، تحقيقًا لمبدأ الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر احتياجًا.

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