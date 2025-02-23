ضبط شاب قتل سيدة مسنة وسرق متعلقاتها في الغربية

تمكنت مباحث مركز بسيون بـ محافظة الغربية من ضبط شاب بعد قيامه بالتسلل لمنزل سيدة مسنة، تقيم معه في نفس العقار بحي أبو شوش بمركز بسيون، وقتلها وسرق متعلقاتها.

تلقت الأجهزة الأمنية بـ محافظة الغربية إخطارًا من مأمور مركز بسيون، يفيد بتحرير سيدة محضرًا باكتشافها مقتل والدتها داخل الشقة التي تعيش فيها بمفردها بمنطقة أبو شوش.

وبعد الفحص والتحري، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة شاب يبلغ من العمر 18 عامًا، يسكن في ذات العقار مع المجني عليها، حيث تسلل إلى منزلها، واعتدى عليها بالقتل، ثم قام بسرقة متعلقاتها وفر هاربًا.

وبتقنين الإجراءات، نجحت قوات المباحث في محافظة الغربية ضبط المتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله، وعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتواصل الأجهزة الأمنية تكثيف جهودها لضمان أمن المواطنين وضبط كل من تسول له نفسه الإخلال بالأمن العام.



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