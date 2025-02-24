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رياضة

كرة اليد، موعد قمة الأهلي والزمالك في نهائيات دوري المحترفين

الأهلي والزمالك،
الأهلي والزمالك، فيتو

كرة اليد، يخوض الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي مواجهة قوية أمام نظيره فريق الزمالك، في المرحلة الثانية من نهائيات دوري المحترفين للموسم الحالي 2024/2025.

موعد مباريات الأهلي والزمالك

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي والزمالك يوم الخميس المقبل الموافق 27 فبراير الجاري، على صالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر، بينما تقام المواجهة الثانية يوم 8 أبريل المقبل.

4 وديات تجهز منتخب الناشئين لبطولة العالم

ويستعد المنتخب الوطني لكرة اليد ناشئين بقيادة طارق محروس المدير الفني، للمشاركة في منافسات بطولة العالم، المقرر إقامتها خلال شهر أغسطس المقبل بالقاهرة.

واستقر مسئولو اتحاد كرة اليد برئاسة الكابتن خالد فتحي، على تجهيز برنامج إعداد قوي لتجهيز المنتخب للمشاركة في بطولة العالم.

ومن المقرر أن يخوض المنتخب الوطني 4 مواجهات ودية قوية مع منتخبات إسبانيا والبرتغال خارج مصر، خلال الفترة من 11 وحتى 17 مارس المقبل.

ويخوض منتخب الناشئين أيضا عددا من المواجهات الودية داخل مصر، استعدادا للمشاركة في المونديال.

وأكد خالد فتحي رئيس اتحاد اليد دعمه الكامل لمنتخب الناشئين قبل خوض بطولة العالم المقبلة مشيرا إلى ثقته الكاملة في قدرة الجهاز الفني بقيادة المخضرم طارق محروس واللاعبين على تقديم بطولة عالمية تليق بمنظومة كرة اليد المصرية.

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