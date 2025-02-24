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رياضة

ياسر إدريس يستقبل رئيس الاتحاد القطري للشراع والتجديف بمقر اللجنة الأولمبية

ياسر إدريس يستقبل
ياسر إدريس يستقبل رئيس الاتحاد القطري للشراع والتجديف، فيتو

اللجنة الأولمبية، استقبل المهندس ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، راشد ماجد السليطي، رئيس الاتحاد القطري للشراع والتجديف، في إطار تعزيز التعاون الرياضي بين مصر وقطر.

وذلك خلال زيارته لمقر اللجنة الأولمبية المصرية على هامش بطولة العالم للتجديف داخل الصالات «الأرجوميتر»، التي استضافتها مصر بأكاديمية اللجنة الأولمبية في استاد القاهرة الدولي.

ورافق السليطي خلال الزيارة اللواء شريف القماطي، القائم بأعمال أمين صندوق اللجنة الأولمبية المصرية ورئيس اتحاد التجديف، والمستشار خالد زين، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية الأسبق، واللواء محمد نور، المدير التنفيذي للاتحاد المصري للتجديف.

 

وشهدت الزيارة تبادل الدروع التذكارية بين الجانبين، تأكيدًا على عمق العلاقات الرياضية بين البلدين، وحرصهما على تعزيز سبل التعاون في مجالات الشراع والتجديف.

ورحب المهندس ياسر إدريس، السيد راشد ماجد السليطي، رئيس الاتحاد القطري للشراع والتجديف مشيدا بحجم التعاون المثمر خلال الفترة الأخيرة بين المؤسسات الرياضية المصرية والقطرية.

وأشاد ياسر إدريس بالتطور الملموس الذي تشهده قطر خلال السنوات الماضية في كافة المجالات لا سيما الرياضة، خاصة في ظل نجاحها في تنظيم العديد من الأحداث والفعاليات الرياضية العربية والآسيوية والعالمية.

وأكد رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، حرصه الدائم على تعزيز التعاون مع الأشقاء في قطر بما يسهم في مصلحة الرياضة بالبلدين، من خلال تبادل الخبرات.

من جانبه، عبر راشد ماجد السليطي، رئيس الاتحاد القطري للشراع والتجديف، عن سعادته بحفاوة الاستقبال الذي لاقاه في مصر خلال زيارته الحالية، موجها التحية للمهندس ياسر إدريس الذي أحدث طفرة خلال فترة ترؤسه للجنة الأولمبية المصرية.

وأكد إعجابه بالطفرة الكبيرة التي تشهدها مصر مؤخرًا، بما يساعدها على الاستمرار في الريادة الرياضية حيث إنها تمتلك  أبطال قادرين على تمثيل مصر والصعود على منصات التتويج.

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ياسر إدريس اللجنة الأولمبية شريف القماطي اتحاد الشراع بطولة العالم للتجديف

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