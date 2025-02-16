رئيس الأولمبية يشهد نهائيات البطولة العربية للرجبي بالإسكندرية

الرجبي، شهد المهندس ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، ختام منافسات البطولة العربية لسباعيات الرجبي 2025 التي أُقيمت في ستاد الاسكندرية الرياضي، بحضور الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، والسيد قيس عبد الله الظالعي، رئيس الاتحادين العربي والآسيوي للرجبي، والمهندس حسام صاحب، رئيس الاتحاد المصري للرجبي، إلى جانب رؤساء الوفود العربية.

البطولة العربية للرجبي، فيتو

وهنّأ المهندس ياسر إدريس الاتحاد المصري للرجبي بقيادة المهندس حسام صاحب، واللاعبين والجهاز الفني، على هذا الإنجاز المستحق، حيث حصل منتخب الرجال على الميدالية البرونزية، بينما حقق منتخب السيدات الميدالية الفضية.

ختام البطولة العربية للرجبي بالإسكندرية

واختتمت السبت منافسات البطولة العربية لسباعيات الرجبي بستاد الإسكندرية الرياضي بحضور الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية والمهندس شريف العريان الأمين العام للجنة الأولمبية المصرية وسعادة قيس الظالعي رئيس الاتحادين العربي والآسيوي للرجبي والأستاذ حسام صاحب رئيس الاتحاد المصري بالإضافة الى رئيس الاتحاد الإفريقي ورؤساء الاتحادات والوفود العربية.

وتوج منتخب الإمارات بذهبية الرجال بعد الفوز في النهائي على المغرب بنتيجة 14-7، ليفوز المغرب بالفضية، فيما احرز المنتخب المصري الميدالية البرونزية عقب تغلبه على نظيره الليبي بنتيجة 17-0.

وعلى صعيد السيدات فازت تونس بالميدالية الذهبية للمرة الثالثة على التوالي بعد أن تغلبت في المباراة النهائية على منتخب مصر بنتيجة 38-0، لتحرز مصر الفضية خلف تونس، بينما أحرز منتخب الإمارات الميدالية البرونزية بعد الفوز على لبنان بنتيجة 34-0.

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