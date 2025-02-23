رئيس الاتحاد الدولي للرياضة الجامعية يزور مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية ونادي النادي

نظمت وزارة الشباب والرياضة، زيارة لـ ليونز إيدير رئيس الاتحاد الدولي للرياضة الجامعية، إلى مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية، على هامش اجتماعات اللجنة التنفيذية للاتحاد الأفريقي للرياضة الجامعية، واجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقي للرياضة الجامعية، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 20 حتى 25 فبراير.

بدأت الزيارة بعرض تقديمي عن المدينة ومراحل الإنشاء وكل ما تضمه المدينة من منشأت رياضية وثقافية وفندقية، حيث تضمنت الجولة التفقدية شرح تفصيلي لمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية، وستاد العاصمة الإدارية، والصالة المغطاة، وغرف تغيير الملابس، وتأهيل اللاعبين، وتعد أول وأكبر مدينة أولمبية متكاملة داخل مصر، تقع في العاصمة الإدارية الجديدة.

رئيس الاتحاد الدولي للرياضة الجامعية يزور مصر الدولية للألعاب الأولمبية ونادي النادي

تفاعل ليونز إيدير، معربًا عن إعجابه الشديد لما شاهده من تطور في التصاميم والمعمار الذي تشهده مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية، كما تعرف على مدى جاهزية مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية، في استقبال واستقطاب كافة البطولات القارية والدولية والأولمبية، بما يسهم في نشر ثقافة الرياضة عامًة وثقافة الرياضة الجامعية خاصًة.

رئيس الاتحاد الدولي للرياضة الجامعية يزور مصر الدولية للألعاب الأولمبية ونادي النادي

وتوجه إلى نادي النادي بالعاصمة الإدارية الجديدة، الذي يمتاز بالعديد من المقومات التي تجعله جاذبا للجمهور لممارسة الرياضة، بهدف توسيع قاعدة الممارسة بين الشباب وممارسة الرياضة، مضيفًا أنه يساهم في تطوير الجانب الرياضي والبدني والاجتماعي لتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية وهو ما يساعد في النهضة والتطوير.

رئيس الاتحاد الدولي للرياضة الجامعية يزور مصر الدولية للألعاب الأولمبية ونادي النادي

وتضم مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية العديد من المنشآت الرياضية والعامة، مثل ستاد العاصمة الإدارية بسعة 90 ألف متفرج، قرية أولمبية، ملاعب للتدريب، منطقة الفنادق والشاليهات، المنطقة التجارية، مستشفى للطب الرياضي، ملاعب مفتوحة، ملعب التنس الرئيسي والفرعي، مجمع حمامات السباحة، نادي للفروسية، ملاعب إسكواش، مسرح روماني، صالتين سعة 15000، 8000 متفرج لكرة اليد، الطائرة، والسلة، ميادين الرماية اليدوية، ميادين رماية القوس والسهم، المنطقة الإدارية، متحف الرياضة، ميادين رماية الخرطوش، ميادين الرماية الإلكترونية، صالات لألعاب قوى، وقاعات متعددة.

رئيس الاتحاد الدولي للرياضة الجامعية يزور مصر الدولية للألعاب الأولمبية ونادي النادي

وزيرا الرياضة والتعليم العالي يناقشان مستقبل الرياضة الجامعية مع رئيس الاتحاد الدولي

كما عقد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماعًا مع ليونز إيدير، رئيس الاتحاد الدولي للرياضة الجامعية.

جاء الاجتماع على هامش استضافة مصر لاجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد الإفريقي للرياضة الجامعية، واجتماعات اللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي للرياضة الجامعية، وكذلك افتتاح مقر للاتحاد الأفريقي للرياضة الجامعية بالجامعة البريطانية في القاهرة.

وزيرا الرياضة والتعليم العالي يناقشان مستقبل الرياضة الجامعية مع رئيس الاتحاد الدولي

ناقش الاجتماع استضافة مصر لاجتماعات الجمعية العمومية واللجنة التنفيذية للاتحاد الأفريقي للرياضة الجامعية.

وزيرا الرياضة والتعليم العالي يناقشان مستقبل الرياضة الجامعية مع رئيس الاتحاد الدولي

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن استضافة مصر لاجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقي للرياضة الجامعية، وما يصاحبها من لقاءات واجتماعات، تمثل تأكيدًا جديدًا على المكانة الريادية التي تحظى بها الدولة المصرية في دعم وتطوير الرياضة الجامعية، ليس فقط على المستوى الوطني، ولكن أيضًا في الإطارين القاري والدولي.

وزيرا الرياضة والتعليم العالي يناقشان مستقبل الرياضة الجامعية مع رئيس الاتحاد الدولي

وشدد صبحي على أن وزارة الشباب والرياضة تولي اهتمامًا بالغًا بالرياضة الجامعية باعتبارها ركيزة أساسية في بناء جيل واعٍ قادر على تحمل المسؤولية، فهي تجمع بين الجانب الأكاديمي والتكوين الرياضي، مما يسهم في إعداد كوادر تمتلك مقومات النجاح والتفوق في مختلف المجالات.

كما أوضح وزير الشباب والرياضة أن التعاون الوثيق بين وزارة الشباب والرياضة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي يعكس رؤية الدولة المصرية في الاستثمار في شبابها، من خلال توفير بيئة رياضية متكاملة داخل الجامعات، تدعم المواهب، وتعزز الروح التنافسية، وترسخ مبادئ الرياضة كوسيلة لتعزيز الانتماء الوطني والتقارب بين الشعوب.

ومن جانبه أكد الدكتور أيمن عاشور اهتمام الوزارة بدعم النشاط الرياضي للطلاب، مشيرًا إلى أن الأنشطة الطلابية تُعد من أهم أسس المنظومة التعليمية، التي تستهدف تقوية ودعم روح التعاون، وتوطيد الروابط الإنسانية، وتعزيز اندماج الطلاب في المجتمع، وتطوير قدراتهم البدنية والنفسية.

وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى أن الوصول إلى مبنى جامعي وبيئة تعليمية صحية يأتي على رأس أولويات خطة عمل الوزارة، منوهًا باهتمامه الشخصي، بصفته أستاذًا في العمارة، بدعم تطوير المباني الجامعية وجعلها أكثر صحة، وتوفير بيئة جامعية تساهم في الارتقاء بقدرات الطلاب البدنية وصحتهم النفسية. وأكد أن الوزارة تحرص على تطوير البنية التحتية للجامعات، بحيث تكون الجامعة مكانًا متكاملًا يقدم للطلاب التعليم، ويعزز البحث العلمي، ويساهم في تأهيلهم بدنيًا ونفسيًا وثقافيًا، واستثمار وقتهم في المرحلة الجامعية على أفضل نحو، بما يضمن تخريج كوادر مؤهلة على كافة المستويات.

ولفت الوزير إلى التنوع الكبير الذي باتت تشهده منظومة التعليم العالي المصرية بجميع روافدها، من جامعات حكومية وخاصة وأهلية وتكنولوجية وفروع للجامعات الأجنبية، والتوسع في إتاحة التعليم الجامعي، مشيرًا إلى أن عدد الطلاب في الجامعات المصرية يصل إلى 3.7 مليون طالب، وأكثر من 53% منهم من الفتيات، مما انعكس على إثراء التنوع الطلابي، ودعم إقامة منافسات ومسابقات رياضية وثقافية تعزز من مستوى الطلاب، بالإضافة إلى تعظيم قدرات مصر على استضافة الأحداث الدولية الجامعية في مختلف الرياضات.

وثمَّن الوزير استضافة مصر لاجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد الإفريقي، واجتماعات اللجنة التنفيذية، مشيرًا إلى دور مصر المحوري على مستوى القارة الأفريقية، ومؤكدًا ضرورة التعاون في تنظيم المزيد من الفعاليات المشتركة على المستوى الأفريقي لتعزيز التبادل الثقافي ودعم روح التنافس والتعاون بين شباب القارة الأفريقية.

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