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خارج الحدود

بريطانيا تعتزم منع كبار المسئولين ورجال الأعمال الروس من دخول أراضيها

بريطانيا
بريطانيا

 تخطط بريطانيا في إطار حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا، لحظر دخول جميع كبار السياسيين والمسؤولين ورجال الأعمال الروس إلى البلاد، حسبما ذكرت وسائل إعلام بريطانية.

 

بريطانيا تحظر دخول السياسيين البريطانيين

 ونقل الإعلام البريطاني عن وزارة الداخلية قولها إن "النخب المرتبطة بالدولة الروسية" سيتم بعد الآن منعها من دخول المملكة المتحدة بموجب العقوبات الجديدة.

وحسب السلطات، فإن الحظر سيشمل أي شخص يقدم "دعما كبيرا" للكرملين، وأولئك الذين يدينون "بوضعهم أو ثروتهم الكبيرة" للدولة الروسية، وأولئك "الذين يتمتعون بالوصول إلى أعلى المستويات" في السلطة الروسية.

 

زيادة الضغط السياسي على القيادة الروسية

وتبرر الحكومة البريطانية ضرورة هذه الخطوة بالرغبة في زيادة الضغط السياسي على القيادة الروسية بهدف إنهاء النزاع في أوكرانيا و"الحد من التهديدات للأمن القومي" التي يزعم أن "النخب المرتبطة بالكرملين" تشكلها بالنسبة للمملكة المتحدة.

وقال وزير الأمن دان جارفيس في بيان له: "أمن الحدود هو (جزء) من الأمن القومي، وسنستخدم جميع الأدوات المتاحة لحماية بلدنا من التهديد الروسي". 

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