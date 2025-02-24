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رياضة

أحرز هدفا من ركلة ركنية، نيمار يواصل توهجه في البرازيل

نيمار
نيمار

 واصل النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب سانتوس، توهجه بعدما تألق خلال مواجهة إنتر ليميرا، ضمن منافسات بطولة باوليستا المحلية، التي تشارك فيها أندية ولاية ساو باولو البرازيلية.

 

وسجل نيمار هدفا رائعا من ركلة ركنية، والتي تعرف ب"الهدف الأولمبي"، في الدقيقة 27، بالإضافة إلى تقديمه تمريرتين حاسمتين، ليقود فريقه للانتصار (3-0).

ونجح الهداف التاريخي لمنتخب البرازيل في الظهور بصورة رائعة، ليحصد جائزة نجم المباراة، بالإضافة لحصوله على التقييم الأعلى بين لاعبي الفريقين، بواقع 9.6 درجة من 10، وفقا لموقع "سوفا سكور" لإحصائيات كرة القدم.


ولمس نيمار الكرة 92 مرة، ومرر 54 تمريرة صحيحة من أصل 60، بنسبة نجاح وصلت 90%، علاوة على 8 تمريرات مفتاحية، و4 عرضيات صحيحة، فضلا عن تمريرة طولية.

كما تمكن من صناعة فرصتين محققتين، بجانب تسديدة واحدة، ومراوغة صحيحة، بالإضافة إلى الفوز ب6 صراعات أرضية.

ورفع نيمار (33 عاما) رصيده إلى هدفين، بجانب 3 تمريرات حاسمة، في 6 مباريات مع سانتوس.

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