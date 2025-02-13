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رياضة

تقييم نيمار في أول خسارة له مع سانتوس أمام كورينثيانز ببطولة باوليستا

نيمار، فيتو
نيمار، فيتو

تلقى نيمار أول هزيمة له منذ عودته إلى البرازيل، وذلك في ثالث مباراة يخوضها مع فريقه سانتوس، حيث خسر أمام كورينثيانز بنتيجة 2-1 في الكلاسيكو، ضمن منافسات بطولة باوليستا، والذي أقيم على ملعب "نيو كيميكا أرينا" في ساو باولو.

ورغم البداية القوية للنجم البرازيلي نيمار، إلا أن مستواه تراجع في الشوط الثاني، ليقرر المدرب البرتغالي بيدرو كايشينيا استبداله عند الدقيقة 67 من المباراة.

ورصدت منصة "سوفا سكور"، أبرز إحصائيات نيمار خلال الدقائق التي شارك بها، حيث منحته تقييم 7.4، إذ قام بالتسديد مرتين فقط، إحداهما على المرمى، والأخرى خارجه.

ونجح نيمار في المراوغة 4 مرات خلال 6 محاولات، ولمس الكرة 49 مرة، وبلغت دقة تمريراته 58 %، بـ22 تمريرة صحيحة من أصل 26.

وأرسل نيمار 4 عرضيات بنجاح من أصل 6 حولها لزملائه، ونجح كذلك في الفوز بست التحامات ثنائية أرضية من 11، وخلال التحام هوائي وحيد فشل في الفوز بالكرة.

كورينثيانز ضد سانتوس

وقاد المهاجم يوري ألبرتو كورينثيانز لتحقيق الفوز بتسجيله هدفي اللقاء بتمريرتين حاسمتين من الفنزويلي خوسيه مارتينيز والهولندي ممفيس ديباي، في حين سجل جيليرمي هدف سانتوس الوحيد برأسية رائعة عند الدقيقة 78.

وبهذه الخسارة، تراجع سانتوس إلى المركز الثالث في المجموعة الثانية من بطولة باوليستا، بينما عزز كورينثيانز صدارته للمجموعة الأولى، وضمن تأهله إلى نصف النهائي.

وشهدت المباراة حضورا جماهيريا قياسيا في ملعب كورينثيانز، حيث كانت الأنظار موجهة نحو نيمار، لكن التألق كان من نصيب يوري ألبرتو وديباي، اللذين أظهرا انسجاما كبيرا في الملعب يعكس صداقتهما التي تعود إلى فترة احترافهما في أوروبا.

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