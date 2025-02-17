نيمار يسجل أول أهدافه بعد عودته إلى البرازيل

سجل النجم البرازيلي نيمار، أول أهدافه منذ عودته إلى البرازيل للعب في صفوف سانتوس.

وقاد نجم برشلونة وباريس سان جيرمان والهلال السابق فريقه للفوز 3-1 على أجوا سانتا، ليتصدر المجموعة الثانية من بطولة باوليستا المحلية والتي تشارك فيها أندية ولاية ساو باولو البرازيلية.

وتقدم نيمار بالهدف الأول بالدقيقة 14 من ركلة جزاء بعد تعرضه للعرقلة داخل المنطقة، وأضاف بعدها تاسيانو الهدف الثاني بالدقيقة 26.

وبعدها قلص أجوا سانتا النتيجة بهدف لنيتينيو بالدقيقة 43 قبل أن يصنع نيمار الهدف الثالث لفريقه والذي سجله جيليرمي بالدقيقة70.

وجاء هدف نيمار بعد أسبوعين من عودته إلى سانتوس.

وكانت هذه رابع مباراة لنجم برشلونة السابق والمتوج معه بالثلاثية التاريخية في 2015، مع سانتوس.

وتعافى نيمار من إصابة خطيرة في الركبة والعديد من المشكلات العضلية، وانضم لسانتوس بعد فسخ عقده الضخم مع نادي الهلال السعودي.

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