نجم برشلونة السابق: ريال مدريد الأفضل في العالم

وصف البرازيلي آرثر ميلو لاعب برشلونة السابق، ريال مدريد، بالنادي الأفضل في العالم، وذلك بعد خسارة فريقه جيرونا 2-0 أمام الملكي، مساء أمس الأحد، في الدوري الإسباني.

ولعب البرازيلي آرثر ميلو في صفوف برشلونة 72 مباراة بين عامي 2018 و2020 قبل أن ينتقل إلى يوفنتوس، لكن لم يثبت أقدامه رفقة السيدة العجوز لتتم إعارته في الميركاتو الشتوي الماضي لجيرونا حتى نهاية الموسم الحالي.

وقال ميلو في تصريحات عقب خسارة فريقه أمام الريال بحسب ما نقلت صحيفة "ماركا": "كل مباراة نلعبها نحاول خلالها تقديم أفضل مستوى لدينا، نريد الفوز دائمًا ولكنك تلعب أمام ريال مدريد في البيرنابيو".



وأضاف لاعب جيرونا: "بالنسبة لي هو النادي الأفضل في العالم ويملك ثقة كبيرة، رغم أننا نلعب ضد أي فريق بحثًا عن الفوز".

وأشاد ميلو بالهدف الأول الذي سجله الكرواتي لوكا مودريتش من صاروخية من خارج المنطقة قائلا: "كانت لعبة عبقرية، لا يوجد شيء يمكنك فعله، لا يوجد أي تكتيك يمكنه الدفاع أمام مثل تلك اللقطة، هنأته بعد المباراة على تسجيل هذا الهدف الرائع، لقد كان عرضًا عالي الجودة".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.