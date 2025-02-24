موقف محرج لـ هاريسون فورد في حفل توزيع جوائز ساج (فيديو)
تعرض الممثل هاريسون فورد، لموقف محرج خلال حفل توزيع جوائز ساج، حيث رصدته الكاميرا، وهو يأكل خلال مقدمة الحفل.
وعلى الفور أدار هاريسون فورد رأسه، بمجرد إداركه أن الكاميرات موجهة تجاهه.
وأقيم منذ قليل من حفل توزيع جوائز نقابة ممثلي الشاشة ـ SAG Awards، بحضور عدد كبير من ممثلي هوليوود.
وحملت قائمة الفائزين عدة مفاجأت، كان أبرزها، فوز النجمة سيلينا جوميز، بجائزة أفضل طاقم تمثيلي في مسلسل كوميدي Only Murders in the Building.
وجاءت القائمة الكاملة للفائزين بجوائز ساج كالتالي:ـ
أفضل طاقم تمثيل في فيلم سينمائي
Conclave
أفضل ممثلة في دور رئيسي
ديمي مور- The Substance
أفضل ممثل في دور رئيسي
تيموثي شالاميه- A Complete Unknown
أفضل ممثلة في دور مساعد
زوي سالدانا- Emilia Pérez
أفضل ممثل في دور مساعد
كيران كولكين عن فيلم A Real Pain
أفضل طاقم تمثيل في مسلسل درامي
Shōgun
أفضل ممثلة في مسلسل درامي
آنا ساواي- Shōgun
أفضل ممثل في مسلسل درامي
هيرويوكي سانادا- Shōgun
أفضل طاقم تمثيلي في مسلسل كوميدي
Only Murders in the Building
أفضل ممثل في مسلسل كوميدي
مارتن شورت- Only Murders in the Building
أفضل ممثلة في مسلسل كوميدي
جين سمارت- Hacks
أفضل ممثلة في فيلم تلفزيوني أو مسلسل محدود
جيسيكا جانينج- Baby Reindeer
أفضل ممثل في فيلم تلفزيوني أو مسلسل محدود
كولن فاريل- The Penguin
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