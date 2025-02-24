مودريتش يحسم مستقبله مع ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن النجم الكرواتي لوكا مودريتش، حسم قراره مبكرا بشأن الاستمرار مع ريال مدريد.

وبحسب شبكة "ريليفو" الإسبانية، فإن مودريتش اتخذ قراره بالفعل بشأن التوقيع على عقد جديد، وذلك في وقت مبكر، بالمقارنة مع قراراته في المواسم السابقة.

وأشاد أنشيلوتي بمودريتش كثيرا، عقب لقاء الأمس، قائلا: "مودريتش هدية لكرة القدم.. يجب أن يبقى معنا طالما أراد ذلك".

وأضاف: "إنه أسطورة حقيقية، ولا يزال يقدم مستويات رائعة بفضل جديته، جودته، واحترافيته".

ريال مدريد وجيرونا

وقدم مودريتش عرضا قويا، خلال الفوز على جيرونا 2-0 مساء أمس الأحد، ضمن منافسات الليجا، وسجل الهدف الأول بصاروخية من خارج منطقة الجزاء.

ورغم تقلص دقائق مشاركته في المباريات، هذا الموسم، إلا أنه يبقى حاسما في قيادة فريق المدرب كارلو أنشيلوتي.

كما أن اللاعب المخضرم، البالغ من العمر 39 عاما، يحظى باحترام كل عناصر الفريق.

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