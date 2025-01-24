مودريتش يصارع نمرا مفترسا في لعبة شد الحبل وهذا ما فعله مع ثعبان ضخم (فيديو)

شارك لوكا مودريتش، نجم ريال مدريد، في نشاط فريد خلال يوم ممتع قضاه مع عائلته في حديقة الحيوانات.

وفي مقطع فيديو حصد أكثر من 24 مليون مشاهدة، قرر نجم كرة القدم البالغ من العمر 39 عاما مواجهة نمر في مسابقة شد الحبل.

وعلى الرغم من بذله قصارى جهده، لم يتمكن مودريتش من التغلب على الحيوان المفترس.

🐅 Modric se reta con un tigre a ver quién tiene más fuerza: la escena es tremenda pic.twitter.com/nx9ECVLvum January 23, 2025

كما شارك لاعب خط الوسط الكرواتي مؤخرا في جلسة تصوير عائلية صغيرة، ظهر فيها ضيف مفاجئ وهو ثعبان عملاق.

ومع ذلك، لم يكن حامل الكرة الذهبية في 2018 مستعدا تماما لهذا اللقاء، وأثار رد فعل اللاعب موجة من التعليقات الساخرة بين المتابعين.

فبينما وافق لاعب خط الوسط الكرواتي بشجاعة على حمل الزاحف في البداية، اتخذت الأمور منعطفا دراميا مضحكا عندما بدأ الثعبان في تحريك رأسه تجاهه.

Luka Modric no podía ni ver a la serpiente y sus hijos no paraban de reírse 🤣🤣🤍 pic.twitter.com/8oLYJ8FzcL — REAL MADRID FANS 🤍 (@AdriRM33) January 17, 2025

وعلى الرغم من الحفاظ على رباطة جأشه في البداية، إلا أنه في اللحظة التي اقترب فيها رأس الثعبان، ارتجف مودريتش بشكل واضح من الخوف.

وكان رد فعله مرتبكا ومضحكا، مما أدى على الفور إلى تحويل جلسة التصوير إلى مقطع فيديو لقي انتشارا واسعا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

على الرغم من تقدمه في العمر، لا يزال مودريتش يقدم مستويات رائعة على أرض الملعب.

خلال هذا الموسم مع ريال مدريد، شارك في 29 مباراة، سجل خلالها هدفين وصنع 4 أهداف، وبفضل خبرته الكبيرة، يظل أحد الأعمدة الأساسية التي يعتمد عليها الفريق في المباريات المهمة.

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