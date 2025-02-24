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محافظات

استمرار توقف حركة الملاحة والصيد بكفر الشيخ بسبب الطقس السيئ

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

أعلن اللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الإثنين، استمرار توقف حركة الملاحة والصيد بميناء البرلس وفي مياه البحر المتوسط بنطاق المحافظة، ولحين تحسن الأحوال الجوية، وذلك طبقًا لتقرير الهيئة العامة للأرصاد الجوية بتعرض شمال البلاد لموجة من الطقس السيئ والتي تؤدي لإضطراب حركة الملاحة البحرية.

وكلف محافظ كفر الشيخ، رؤساء المراكز والمدن، بالتعامل الفوري مع تبعيات التغيرات المناخية المحتملة التي تشهدها المحافظة، و‎رفع درجة الاستعداد بأجهزة المحافظة، لمواجهة التغيرات المناخية واتخاذ كافة إجراءات الحيطة والحذر، مشددًا بمواصلة جهود صيانة شبكات صفايات الأمطار والصرف الصحي، وصيانة أعمدة الإنارة المتهالكة، وتغطية بيارات الصرف الصحي، والترع والمصارف التي تم تغطيتها، وجاهزية جميع سيارات الكسح ومعدات النظافة بمراكز ومدن المحافظة.

 

محافظ كفر الشيخ: نتابع الأوضاع علي مدار الساعة

وكلف اللواء علاء عبد المعطي، محافظ الإقليم، بضرورة مراجعة سلامة خطوط الغاز مع متابعة غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة والفرعية بالمراكز والمدن ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، على مدار الساعة، لافتًا إلى المتابعة المستمرة للموقع الالكتروني الخاص بالتنبؤ بحالة الطقس والأرصاد الجوية والذى يتم نشره بصفة يومية على الصفحة الرسمية للمحافظة.

 

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طقس شديد البرودة في كفر الشيخ، أمطار متوقعة ورياح نشطة

فيما أهابت محافظة كفر الشيخ، المواطنين بعدم القيام بأي أنشطة بحرية، والقيادة بهدوء على الطرق السريعة، وتوخى الحيطة والحذر وتجنب استخدام أجهزة المحمول أثناء القيادة واتباع كافة وسائل الأمان، وبخاصة في المنحنيات حرصًا على سلامتهم.

 

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الصيد ميناء البرلس الطقس البحر المتوسط كفر الشيخ

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