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طقس شديد البرودة في كفر الشيخ، أمطار متوقعة ورياح نشطة

أمطار متوقعة ورياح
أمطار متوقعة ورياح نشطة

تشهد محافظة كفر الشيخ، اليوم الإثنين، طقس بارد خلال ساعات النهار وقارس البرودة ليلًا، إذ من المتوقع أن تصل درجة الحرارة العظمى إلى 16 درجة مئوية، بينما تنخفض الصغرى إلى 9 درجات مئوية.

 

  • أمطار ورياح في كفر الشيخ

وأشارت توقعات هيئة الأرصاد الجوية عن الطقس بمحافظة كفر الشيخ أيضا إلى وجود نشاط ملحوظ للرياح، مما يزيد من الإحساس بالبرودة، مع تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة، وهو ما يرفع احتمالية سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق بالمحافظة.

أما عن حالة البحر الأبيض المتوسط، فتشير التوقعات إلى اضطراب شديد في حركة الملاحة البحرية، حيث تتراوح سرعة الرياح بين 50 و60 كم/ساعة، فيما يتراوح ارتفاع الأمواج بين 2.5 و4 أمتار، مما يستدعي توخي الحذر من قبل الصيادين وأصحاب المراكب.

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فيما أعلنت محافظة كفر الشيخ، رفع درجة الاستعداد القصوى، لمواجهة أي تأثيرات محتملة للتغيرات الجوية. وشدد  اللواء علاء عبد المعطي، محافظ الإقليم، على ضرورة جاهزية فرق الطوارئ وانتشارها بالمحاور الحيوية، والتنسيق مع الجهات المختصة لضمان سرعة رفع أي تجمعات لمياه الأمطار للحفاظ على سيولة الحركة المرورية.

 

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امطار رياح طقس البحر الأبيض كفر الشيخ

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