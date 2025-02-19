اتحاد الكرة يطلب رسميا استضافة 3 نسخ لـ أمم إفريقيا تحت 20 سنة

اتحاد الكرة، عقد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم اجتماعا اليوم الأربعاء، برئاسة هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد واتخذ مجموعة من القرارات الهامة.

وكان من أبرز القرارات التي اتخذها مجلس الجبلاية في جلسة اليوم الأربعاء، التقدم للاتحاد الأفريقي بطلب استضافة بطولات الأمم الأفريقية تحت ٢٠ سنة لنسخ ٢٠٢٧، ٢٠٢٩، ٢٠٣١.

تشكيل لجنة تجهز لعمومية الكاف بمصر الشهر المقبل

كما قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة في جلسة اليوم، تشكيل لجنة منظمة لانعقاد الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم بالقاهرة خلال الفترة من ٩ إلى ١٤ مارس المقبل وتكليفها بتأمين المتطلبات الواردة من الكاف في هذا الشأن.

وكان مجلس إدارة اتحاد الكر ة أعلن خلال إجتماعه اليوم رسميا، تعيين الكولومبي أوسكار رويز المحاضر الدولي في الفيفا رئيسا للجنة الحكام الرئيسية اعتبارًا من أول مارس المقبل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.