بحضور أولياء أمورهم، أزهرية كفر الشيخ تُكرم الطلاب الوافدين من فلسطين

استقبلت منطقة كفر الشيخ الأزهرية الطلاب الوافدين من الخارج؛ ممن هم قادمون من دولة فلسطين ومقيدين ببعض معاهد المنطقة، بمقر مكتب رئيس الإدارة المركزية للمنطقة، وبناءًا على توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بإحضار هؤلاء الطلاب لمقر ديوان عام المنطقة برفقة أولياء أمورهم، لتكريمهم وتقديم كل سُبل الدعم المادي والمعنوي لهم.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد الحسيني، موفد مشيخة الأزهر الشريف، والذي حرص على إبلاغ تحية الإمام الأكبر شيخ الأزهر، للطلاب وأولياء أمورهم، وإشادته بالمواقف البطولية للشعب الفلسطيني وصموده في وجه الاحتلال الصهيوني.

ومن جانبه، فقد حرص الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، على الترحاب بالطلاب وأولياء أمورهم بأقصى درجات الحفاوة والاستقبال، وتقديم كل التيسيرات المتاحة لهم، موجهًا بتذليل كافة العقبات أمامهم، ومطالبهم بأهمية التواصل مع فضيلته مباشرةً حال وجود أي عائق أو مطلب لهم، مؤكدًا أنه لا أحد يستطيع أن يتخلي عن أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق ولافتًا أن قضيتهم هي قضية عامة تشغل وجدان الأمة العربية والإسلامية.

طلاب فلسطين يشيدون بدعم شيخ الأزهر لهم

وعلى الجانب الآخر عَبّر الطُلاب الفلسطينيون وأولياء أمورهم خلال اللقاء، عن خالص الشُكر والإمتنان لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، مشيدين بمواقفه الداعمة بقوة تجاه الأحداث الراهنة والمعاناة التي يشهدها الشعب الفلسطيني طوال الفترات الماضية، كما أثنوا على الدور العظيم الذي يقوم به الأزهر الشريف بجانب الدولة المصرية وقيادتها السيادية الحكيمة بالوقوف خلف الشعب الفلسطيني الشقيق للبقاء على أرضه وعدم الرضا بتصفية قضيته.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.