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خارج الحدود

الخارجية الروسية: نرفض وقف إطلاق النار في أوكرانيا لهذا السبب

سيرجي ريابكوف، فيتو
سيرجي ريابكوف، فيتو

قال نائب وزير خارجية روسيا سيرجي ريابكوف إن وقف إطلاق النار في أوكرانيا دون إزالة الأسباب الجذرية للصراع يهدد بعواقب وخيمة، بما في ذلك على العلاقات الروسية الأمريكية.

وشدد ريابكوف، في حديث لوكالة نوفوستي، على أن روسيا لا تريد ذلك، وقد أوضحت موقفها بالتفصيل لممثلي الولايات المتحدة في اجتماع في الرياض.

وأشار ريابكوف إلى أن الجانب الأمريكي، أظهر رغبته في التوصل إلى وقف إطلاق النار في أسرع وقت ممكن.

وأضاف نائب الوزير: "كما تم التأكيد في الرياض وفي وقت سابق، وقف إطلاق النار دون تسوية طويلة الأمد هو طريق لاستئناف سريع لإطلاق النار واستئناف الصراع مع عواقب أكثر خطورة، بما في ذلك العواقب على العلاقات الروسية الأمريكية. نحن لا نريد حدوث ذلك. يجب إيجاد حل طويل الأمد، يتضمن حتما عنصر تجاوز الأسباب الجذرية لما حدث في أوكرانيا وما حولها".

ووفقا له، "كانت هناك دوافع وأسباب عميقة جدا لبدء العملية العسكرية الخاصة. لم يكن لدينا ببساطة أي بديل، لأن أسباب الأزمة ظهرت وتخمرت إلى حد كبير نتيجة سياسة واشنطن والعواصم الأوروبية التدميرية تجاه أوروبا الشرقية وأوكرانيا، خلال عقود من الزمن. وفي النهاية، أدى كل ذلك إلى هذه الأزمة".

وقال ريابكوف: "يجب القضاء على أسباب الصراع، والتي تشمل توسع الناتو، وتجاهل الانقلاب في أوكرانيا، وعدم التزام نظام كييف بتنفيذ اتفاقيات مينسك، وكذلك انتهاك حقوق الناطقين بالروسية في أوكرانيا. بدون كل ذلك لن يكون من الممكن إيجاد حل طويل الأمد".

وتابع ريابكوف القول: "وقف إطلاق النار في حد ذاته ليس حلا. لدينا نهج مختلف ومبادئ توجيهية مختلفة، صرح بها مباشرة الرئيس الروسي (فلاديمير بوتين)، وتحدث عنها ممثلونا رفيعو المستوى في الرياض بكل وضوح وبتفصيل كبير".

وفي الأسبوع الماضي، جرت في الرياض مفاوضات بين وفدين روسي وأمريكي، واستمرت 4.5 ساعات.وخلالها تمت مناقشة العلاقات الثنائية وتسوية الوضع في أوكرانيا والتحضيرات للقاء بين رئيسي الدولتين.

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