لإعادة الإعمار، الدنمارك تقدم 54 مليون يورو لأوكرانيا

أعلنت الدنمارك، أنها ستلتزم بتقديم 405 ملايين كرونة (54 مليون يورو) لدعم أوكرانيا في مجال المساعدات الإنسانية وإعادة الإعمار.

وجاء هذا الإعلان بالتزامن مع الذكرى الثالثة لاندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022، بحسب وكالة "فرانس برس".

وقالت وزارة الخارجية الدنماركية في بيان "بعد 3 سنوات على الغزو الروسي الواسع النطاق، تواجه أوكرانيا احتياجات هائلة لإعادة الإعمار، إذ دُمرت البنية التحتية والقدرة الإنتاجية بشكل كبير".

وشددت على أن الوضع الإنساني لا يزال "خطيرا جدا" في البلاد، مستشهدة بتقديرات للأمم المتحدة بأن ما يقرب من 13 مليون شخص في أوكرانيا سيحتاجون إلى مساعدات إنسانية في عام 2025.

وسيتم تخصيص حوالي نصف المساعدات الدنماركية المعلن عنها للمساعدات الإنسانية وتوفير "الإغاثة الأساسية مثل الغذاء والدواء والمياه والمأوى للأوكرانيين في المناطق الأكثر تضررا"، بينما سيخصص النصف الآخر لجهود إعادة الإعمار.

وأكد وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن، أن "الدنمارك أعلنت أنها ستقف إلى جانب أوكرانيا طالما كان ذلك ضروريا".

وبهذا التبرع يصل إجمالي قيمة المساعدات الإنسانية التي قدمتها الدنمارك لأوكرانيا منذ بدء الحرب إلى أكثر من مليار كرونة (134 مليون يورو).

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