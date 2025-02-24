ترامب يختار دان بونجينو نائبا لمدير مكتب التحقيقات الفدرالي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إن دان بونجينو سيكون نائبا لمدير مكتب التحقيقات الفدرالي.

وسينضم بونجينو، مقدم البرامج الحوارية الإذاعية، إلى كاش باتيل الذي صدق مجلس الشيوخ على تعيينه مديرا لمكتب التحقيقات الفدرالي.

وقبل يومين، أقر مجلس الشيوخ الأمريكي الذي يُهيمن عليه الجمهوريّون تعيين كاش باتيل مديرًا لمكتب التحقيقات الفيدرالي بغالبية ضئيلة، رغم الانتقادات القوية من المعسكر الديمقراطي وخارجه.

ومن أصل 100 عضو في مجلس الشيوخ، صوت 51 عضوًا لمصلحة تثبيت باتيل في رئاسة مكتب التحقيقات الفيدرالي، مقابل رفض 49 عضوا، بينهم امرأتان جمهوريتان.

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